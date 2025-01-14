Менш ніж 300 доларів: коли вийдуть бюджетні смартфони Moto G і Moto G Power 2025

Moto G Power 2025 пропонує акумулятор ємністю 5000 мАг і бездротову зарядку, а Moto G 2025 може похвалитися камерою з функціями ШІ.

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Новий рік приносить нові пристрої в лінійку Motorola Moto G. Ось перші новинки 2025 року серед бюджетних телефонів, кожна з яких розроблена з урахуванням потреб конкретного користувача. Про них пише Tom's Guide.

Moto G 2025 — найдешевша з двох нових моделей. Завдяки великому екрану та стереодинамікам з підтримкою Dolby Atmos і Bass Boost, це недорогий варіант, орієнтований на людей, які дивляться відео та слухають музику на своєму мобільному пристрої. Тим часом, система камер на базі штучного інтелекту, яка включає в себе 50-мегапіксельну основну камеру з 2-мегапіксельним макрооб'єктивом, забезпечує надійні функції захоплення зображень для користувачів з обмеженим бюджетом.

Інша нова модель, Moto G Power (2025), є останньою в лінійці бюджетних пристроїв Motorola з тривалим терміном служби. Як і Moto G Power 2024 року, ця нова версія пропонує акумулятор ємністю 5000 мАг і бездротову зарядку. Розмір екрана трохи збільшився до 6,8 дюймів, а Motorola додала сертифікацію MIL-STD-810H і водонепроникність IP68 і IP69 — функція, яка зазвичай обмежується набагато дорожчими телефонами.

Смартфон Moto G Фото: androidpolice.com

Завжди потрібно бути готовим йти на компроміси під час купівлі дешевого телефону. Однак, якщо не потрібен високопродуктивний процесор (обидва нові телефони Moto G оснащені чипсетом MediaTek Dimensity 6300) і не потрібні новітні "навороти", можна знайти деякі переваги в дешевшому пристрої, крім його ціни.

Motorola заявляє, що працювала над поліпшенням вихідних даних камери в нових моделях. Однак на перший погляд здається, що новий телефон використовує те ж саме обладнання, що і моделі 2024 року. Реальне оновлення полягає в декількох функціях на базі штучного інтелекту, таких як оптимізація знімків, інтеграція з Google Lens, автоматичне поліпшення Google Photos і автоматичне нічне бачення.

Щорічні випуски також дають Motorola шанс оновити попередні версії телефону. Наприклад, у випадку з новим Moto G Power Motorola заявляє, що поліпшила роботу камери.

Moto G (2025) надійде в продаж у США 30 січня, і можна купити телефон за $199 в офіційних магазинах Motorola, на Amazon і Best Buy.

Moto G Power (2025) надійде в продаж 6 лютого в магазини Motorola, на Amazon і Best Buy. Його ціна становитиме $299.

Раніше ми писали про найкращі недорогі телефони 2025 року. У добірці — Google Pixel 8a, OnePlus 12R, Google Pixel 6а, iPhone SE (2022), CMF Phone 1, Moto G 5G, OnePlus Nord N30, Motorola Moto G Stylus 5G, Samsung Galaxy А55.