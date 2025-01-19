Три приема цифровой детоксикации: как перестать "зависать" в социальных сетях

Активация режима ожидания, использование виджета "Экранное время" и приложений для отслеживания времяпрепровождения в сети поможет пользователям, которые хотят отдохнуть от соцсетей.

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Пользователи iPhone или Android-устройств смогут сами устроить цифровую детоксикацию, предприняв несколько простых шагов. Об этом пишет The Sun.

Включение режима ожидания

На iPhone можно запланировать включение режима ожидания на одно и то же время каждый день, например, перед сном или после пробуждения. В этот момент доступны только те звонки, сообщения и приложения, которые разрешены.

Можно выбрать приложения и контакты, которые могут обойти запланированное время простоя в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Также можно установить ограничения по времени для ресурсоемких приложений социальных сетей, таких как Facebook и Instagram.

На Android можно установить таймеры приложений, чтобы ограничить время, которое ежедневно проходит за просмотром фильмов в жанре "дум-скроллинг". Как и в случае с iPhone, владельцы Android также могут запланировать автоматическое включение режима "Не беспокоить" перед сном, чтобы избежать необходимости прокручивать ленту до поздней ночи.

Использование виджета "Экранное время"

Добавление виджета "Экранное время" на главный экран может заставить задуматься о том, сколько времени уходит на скроллинг. Он может быть еще более эффективным, если разместить его рядом с приложениями, которые вызывают у наибольшую зависимость.

Чтобы добавить виджет на главный экран iPhone, надо просто выполнить следующие действия:

Перейти на главный экран. Найти страницу главного экрана, на которую надо добавить виджет, затем коснуться и удерживайте фон главного экрана, пока приложения не начнут покачиваться. Нажать "Изменить" в верхней части экрана, затем нажать "Добавить виджет", чтобы открыть галерею виджетов. Прокрутить страницу или выполнить поиск, чтобы найти виджет экранного времени, коснуться его, затем провести пальцем по вариантам размера. Когда появится нужный размер, нажать "Добавить виджет". Пока приложения покачиваются, переместить виджет в нужное место на экране, затем нажать "Готово".

На устройствах Android под управлением Android 9 и более поздних версий выполнить следующие действия:

Коснуться и удерживать главный экран. Нажать "Виджеты". Нажать и удерживать виджет экранного времени. Появятся изображения домашних экранов. Перетащить виджет в нужное место и поднять палец.

Посчитайте сами

Всего 15 минут микроскроллинга четыре раза в день съедают семь часов жизни каждую неделю. Многие люди могут тратить еще больше времени на прокрутку, гоняясь за кратковременными выбросами дофамина от одного приложения к другому.

Допустим, в среднем в день уходит три часа в день на приложения, — это примерно 45 дней в году. И это может длиться годами в течение всей жизни. Анализ показателей, безусловно, может дать столь необходимую проверку реальности.

Итак, можно проверить данные о времени, которое пользователь проводит за экраном, и посмотреть, сколько времени это занимает каждую неделю, каждый месяц и каждый год.

Приложения для фокусировки внимания

Если нужна более удобная блокировка, чем выключение телефона или удаление приложений, попробуйте приложения для фокусировки, такие как Opal и Forest.

Приложение Opal блокирует использование "проблемных платформ" — приложений, в которых просто нельзя удержаться и провести много времени. Всякий раз, когда открывается одна из этих платформ, появляется всплывающее окно, которое не даст с головой окунуться в мир соцсетей. Можно делать перерывы продолжительностью до 15 минут, однако чем больше перерыв, тем дольше придется ждать следующего.

Пользователи могут разблокировать и собирать кристаллы опала, выполняя такие цели, как концентрация внимания в течение 10 часов, концентрация внимания во время работы и приглашение друзей.

Существует бесплатная версия Opal, которая отлично подойдет новичкам. Есть и Opal Pro, но подписка довольно дорогая и обойдется в 99,99 долларов США в год.

Forest призывает пользователей вообще меньше времени проводить за смартфоном, а не только за приложениями, вызывающими привыкание. Пользователи могут выбрать период времени, в течение которого они хотят быть офлайн — от 10 минут до двух часов. За это время вырастет выбранное дерево, что поможет наглядно увидеть прогресс.

Имеется даже подборка успокаивающих звуков, которые могут воспроизводиться в фоновом режиме, например, шум дождя, парижского кафе, пляжа или ночного леса. Можно отменить простой в любое время, если нужно выполнить какую-либо задачу или ответить на сообщение. Но если это сделать, дерево погибнет.

Пользователи могут покупать различные деревья и звуки за монеты, которые они зарабатывают, восстанавливая леса на ежедневных плитках.

Напомним, владелец корпорации Meta Марк Цукерберг 7 января объявил, что прекращает программу фактчекинга на своих платформах Facebook, Instagram и Threads. Он объяснил это стремлением вернуться к свободе выражения мнений, и журналисты New York Times связали решение с возвращением в Белый дом Дональда Трампа.