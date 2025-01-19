Три прийоми цифрової детоксикації: як перестати "зависати" в соціальних мережах

Активація режиму очікування, використання віджета "Екранний час" і додатків для відстеження проведення часу в мережі допоможе користувачам, які хочуть відпочити від соцмереж.

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Користувачі iPhone або Android-пристроїв зможуть самі влаштувати цифрову детоксикацію, зробивши кілька простих кроків. Про це пише The Sun.

Увімкнення режиму очікування

На iPhone можна запланувати ввімкнення режиму очікування на один і той самий час щодня, наприклад, перед сном або після пробудження. У цей момент доступні тільки ті дзвінки, повідомлення і додатки, які дозволені.

Можна вибрати додатки та контакти, які можуть обійти запланований час простою в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Також можна встановити обмеження за часом для ресурсномістких застосунків соціальних мереж, таких як Facebook та Instagram.

На Android можна встановити таймери додатків, щоб обмежити час, який щодня проходить за переглядом фільмів у жанрі "дум-скролінг". Як і у випадку з iPhone, власники Android також можуть запланувати автоматичне ввімкнення режиму "Не турбувати" перед сном, щоб уникнути необхідності прокручувати стрічку до пізньої ночі.

Використання віджета "Екранний час"

Додавання віджета "Екранний час" на головний екран може змусити замислитися про те, скільки часу йде на скролінг. Він може бути ще ефективнішим, якщо розмістити його поруч із застосунками, які викликають у вас найбільшу залежність.

Щоб додати віджет на головний екран iPhone, треба просто виконати такі дії:

Перейти на головний екран. Знайти сторінку головного екрана, на яку треба додати віджет, потім торкнутися й утримуйте тло головного екрана, доки додатки не почнуть погойдуватися. Натиснути "Змінити" у верхній частині екрана, потім натиснути "Додати віджет", щоб відкрити галерею віджетів. Прокрутити сторінку або виконати пошук, щоб знайти віджет екранного часу, торкнутися його, потім провести пальцем по варіантах розміру. Коли з'явиться потрібний розмір, натиснути "Додати віджет". Поки додатки погойдуються, перемістити віджет у потрібне місце на екрані, потім натиснути "Готово".

На пристроях Android під управлінням Android 9 і пізніших версій виконати такі дії:

Торкнутися й утримувати головний екран. Натиснути "Віджети". Натиснути й утримувати віджет екранного часу. З'являться зображення домашніх екранів. Перетягнути віджет у потрібне місце і підняти палець.

Порахуйте самі

Лише 15 хвилин мікроскролінгу чотири рази на день з'їдають сім годин життя щотижня. Багато людей можуть витрачати ще більше часу на прокрутку, ганяючись за короткочасними викидами дофаміну від однієї програми до іншої.

Припустімо, в середньому на день йде три години на день на додатки, — це приблизно 45 днів на рік. І це може тривати роками протягом усього життя. Аналіз показників, безумовно, може дати таку необхідну перевірку реальності.

Отже, можна перевірити дані про час, який користувач проводить за екраном, і подивитися, скільки часу це займає щотижня, щомісяця і щороку.

Додатки для фокусування уваги

Якщо потрібне зручніше блокування, ніж вимкнення телефону або видалення застосунків, спробуйте застосунки для фокусування, такі як Opal і Forest.

Додаток Opal блокує використання "проблемних платформ" — застосунків, у яких просто не можна втриматися і провести багато часу. Щоразу, коли відкривається одна з цих платформ, з'являється спливаюче вікно, яке не дасть з головою зануритися у світ соцмереж. Можна робити перерви тривалістю до 15 хвилин, однак що більша перерва, то довше доведеться чекати наступної.

Користувачі можуть розблокувати і збирати кристали опалу, виконуючи такі цілі, як концентрація уваги протягом 10 годин, концентрація уваги під час роботи і запрошення друзів.

Існує безкоштовна версія Opal, яка чудово підійде новачкам. Є й Opal Pro, але підписка досить дорога і обійдеться в 99,99 доларів США на рік.

Forest закликає користувачів загалом менше часу проводити за смартфоном, а не лише за додатками, що викликають звикання. Користувачі можуть обрати період часу, протягом якого вони хочуть бути офлайн — від 10 хвилин до двох годин. За цей час виросте обране дерево, що допоможе наочно побачити прогрес.

Є навіть добірка заспокійливих звуків, які можуть відтворюватися у фоновому режимі, наприклад, шум дощу, паризького кафе, пляжу або нічного лісу. Можна скасувати простій у будь-який час, якщо потрібно виконати якесь завдання або відповісти на повідомлення. Але якщо це зробити, дерево загине.

Користувачі можуть купувати різні дерева і звуки за монети, які вони заробляють, відновлюючи ліси на щоденних плитках.

Нагадаємо, власник корпорації Meta Марк Цукерберг 7 січня оголосив, що припиняє програму фактчекінгу на своїх платформах Facebook, Instagram і Threads. Він пояснив це прагненням повернутися до свободи вираження думок, і журналісти New York Times пов'язали рішення з поверненням у Білий дім Дональда Трампа.