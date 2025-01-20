Охватит 7 футбольных полей: Китай установил "крупнейшую в мире" ветряную турбину (фото)

Каждое вращение турбины Qihang может обеспечить дом электроэнергией в течение двух-четырех дней, что позволяет сэкономить ископаемое топливо и сократить выбросы углекислого газа.

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Китайская государственная компания CRRC установила на инновационной базе испытаний и сертификации ветроэнергетики Дуньин в провинции Шаньдун прототип плавучей морской ветровой турбины Qihang мощностью 20 МВт. Об этом пишет OffshoreWIND.biz.

В CRRC называют морскую ветряную турбину Qihang "самой большой в мире". Турбина имеет диаметр ротора 260 метров, лопасти длинной в 320 метров и огромную площадь охвата 53 000 квадратных метров, что примерно соответствует размеру семи футбольных полей.

Новая ветряная турбина CRRC мощностью 20 МВт Фото: CRRC

По данным компании, каждое вращение установки может удовлетворить потребность домохозяйства в электроэнергии в течение двух-четырех дней, что позволяет сэкономить около 25 000 тонн угля и сократить выбросы углекислого газа примерно на 62 000 тонн в год.

Сообщается, что Qihang сошла с производственной линии в Шэяне, провинция Цзянсу, в октябре 2024 года и прибыла в порт Дунъин Гуанли в середине декабря. После этого прототип был перевезен на площадку в Дунъине с помощью самоходной модульной транспортной установки.

Согласно заявлению компании, установка данного прототипа стала важным шагом в исследовании сверхбольших ветрогенераторов. После завершения испытаний и сертификации турбину планируют подключить к сети и установить в море для выработки электроэнергии.

Напомним, в Китае также установили "самую большую в мире" наземную ветряную турбину мощностью 12,5 МВт, которая может сравниться по высоте с 60-этажным зданием.

Ранее китайская компания Mingyang Smart Energy продемонстрировала эксплуатационные возможности новаторской ветряной турбины мощностью 20 МВт.