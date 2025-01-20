Охопить 7 футбольних полів: Китай встановив "найбільшу у світі" вітряну турбіну (фото)

Кожне обертання турбіни Qihang може забезпечити будинок електроенергією протягом двох-чотирьох днів, що дає змогу заощадити викопне паливо і скоротити викиди вуглекислого газу.

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Китайська державна компанія CRRC встановила на інноваційній базі випробувань і сертифікації вітроенергетики Дуньїн у провінції Шаньдун прототип плавучої морської вітрової турбіни Qihang потужністю 20 МВт. Про це пише OffshoreWIND.biz.

У CRRC називають морську вітряну турбіну Qihang "найбільшою у світі". Турбіна має діаметр ротора 260 метрів, лопаті довжиною 320 метрів і величезну площу охоплення 53 000 квадратних метрів, що приблизно відповідає розміру семи футбольних полів.

Нова вітряна турбіна CRRC потужністю 20 МВт Фото: CRRC

За даними компанії, кожне обертання установки може задовольнити потребу домогосподарства в електроенергії протягом двох-чотирьох днів, що дає змогу заощадити близько 25 000 тонн вугілля і скоротити викиди вуглекислого газу приблизно на 62 000 тонн на рік.

Повідомляється, що Qihang зійшла з виробничої лінії в Шеяні, провінція Цзянсу, в жовтні 2024 року і прибула в порт Дун'їн Гуанлі в середині грудня. Після цього прототип був перевезений на майданчик у Дун'їні за допомогою самохідної модульної транспортної установки.

Згідно із заявою компанії, встановлення цього прототипу стало важливим кроком у дослідженні надвеликих вітрогенераторів. Після завершення випробувань і сертифікації турбіну планують під'єднати до мережі та встановити в морі для вироблення електроенергії.

Нагадаємо, у Китаї також встановили "найбільшу у світі" наземну вітряну турбіну потужністю 12,5 МВт, яка може зрівнятися за висотою з 60-поверховою будівлею.

Раніше китайська компанія Mingyang Smart Energy продемонструвала експлуатаційні можливості новаторської вітряної турбіни потужністю 20 МВт.