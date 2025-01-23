Стало известно, когда выйдут смартфоны Pixel 10a и Pixel 11: какие чипы они получат

Google уже работает над четырьмя устройствами серии Pixel 11, журналисты узнали их кодовые названия.

Related video

Следующие телефоны, которые готовит Google, — это серии Pixel 10 и 11, которые будут оснащены совершенно новым чипом Tensor G5, разработанным компанией. Об этом пишет Android Authority.

Серия Pixel 11 выглядит следующим образом:

Pixel 11 — "cubs" или "4CS4"

Pixel 11 Pro — "grizzly" или "CGY4"

Pixel 11 Pro XL — "kodiak" или "PKK4"

Pixel 11 Pro Fold — "yogi" или "9YI4"

Все четыре устройства используют полностью фирменный мобильный чип второго поколения от Google — Tensor G6, кодовое название "Malibu". Серия будет запущена где-то во второй половине 2026 года. Хотя до этого еще далеко, уже известно довольно много о том, чего можно ожидать от устройств благодаря утечке документов.

Google выпустит Pixel 9a в ближайшие несколько месяцев. Этот смартфон уже находится в процессе раннего планирования. Серия Pixel 10 имеет кодовые названия, связанные с лошадьми, и Pixel 10a не является исключением с кодовым названием "stillion" (или "STA5").

В настоящее время устройство находится на крайне ранней стадии разработки — по информации источников, Google в настоящее время рассматривает возможность выпуска полностью кастомизированной версии Tensor G5 для смартфонов среднего класса или же еще год будет оснащать гаджеты Tensor G4, разработанным Samsung.

Tensor G5 — это чип размером 121 кв. мм, он значительно больше, чем даже A18 Pro от Apple, что, несомненно, повышает его стоимость.

Если Google решит использовать более старую модель Tensor G4, набор функций Pixel 10a может оказаться существенно ограничен, учитывая, что многие новые функции Pixel 10 будут полагаться на новый ИИ и аппаратное обеспечение камеры в Tensor G5.

Pixel 9a уже получил худший модем, чем серия Pixel 9, и похоже, что Google может продолжить эту тенденцию с 10a.

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.