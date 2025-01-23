Стало відомо, коли вийдуть смартфони Pixel 10a і Pixel 11: які чипи вони отримають

Google вже працює над чотирма пристроями серії Pixel 11, журналісти дізналися їхні кодові назви.

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Наступні телефони, які готує Google, — це серії Pixel 10 і 11, які будуть оснащені абсолютно новим чипом Tensor G5, розробленим компанією. Про це пише Android Authority.

Серія Pixel 11 має такий вигляд:

Pixel 11 — "cubs" або "4CS4"

Pixel 11 Pro — "grizzly" або "CGY4"

Pixel 11 Pro XL — "kodiak" або "PKK4"

Pixel 11 Pro Fold — "yogi" або "9YI4"

Усі чотири пристрої використовують повністю фірмовий мобільний чип другого покоління від Google — Tensor G6, кодова назва "Malibu". Серія буде запущена десь у другій половині 2026 року. Хоча до цього ще далеко, вже відомо досить багато про те, чого можна очікувати від пристроїв завдяки витоку документів.

Google випустить Pixel 9a в найближчі кілька місяців. Цей смартфон уже перебуває в процесі раннього планування. Серія Pixel 10 має кодові назви, пов'язані з кіньми, і Pixel 10a не є винятком з кодовою назвою "stillion" (або "STA5").

Наразі пристрій перебуває на вкрай ранній стадії розробки — за інформацією джерел, Google наразі розглядає можливість випуску повністю кастомізованої версії Tensor G5 для смартфонів середнього класу або ж ще рік буде оснащувати гаджети Tensor G4, розробленим Samsung.

Tensor G5 — це чип розміром 121 кв. мм, він значно більший, ніж навіть A18 Pro від Apple, що, безсумнівно, підвищує його вартість.

Якщо Google вирішить використовувати старішу модель Tensor G4, набір функцій Pixel 10a може виявитися істотно обмеженим, з огляду на те, що багато нових функцій Pixel 10 покладатимуться на новий ШІ та апаратне забезпечення камери в Tensor G5.

Pixel 9a вже отримав гірший модем, ніж серія Pixel 9, і схоже, що Google може продовжити цю тенденцію з 10a.

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.