Хватит на целый дом: малая ветряная турбина G-11 генерирует до 77 кВт*ч в день (фото)

Ветрогенератор G-11 от Ryse Energy имеет низкий уровень шума, безопасен и оснащен функциями удаленного управления.

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Малая ветряная турбина G-11 от компании Ryse Energy получила сертификацию MCS, став первым продукт малой ветроэнергетики, сертифицированным данным органом за более чем четыре года. Об этом пишет портал Installer Online.

Сообщается, что турбины G-11 мощностью 11 КВт имеют низкий уровень шума, безопасны и оснащены функциями удаленного управления. Они уже используются в сельском хозяйстве, а также в коммерческих и общественных энергетических проектах по всему миру.

Турбина G-11 питает ферму Netherthirds Фото: Ryse Energy

К примеру, по данным Ryse Energy, одна из турбин G-11 полностью закрывает потребности фермы Netherthirds на северо-востоке Шотландии. Кроме самой фермы, ветряк также питает жилой дом, домашнюю пекарню, станцию для сортировки картофеля, зерносушилку и освещение по всей территории.

"Я в полном восторге от нашей турбины, настолько, что планирую вторую. Я значительно экономлю на счетах за электроэнергию и получаю дополнительный доход для своего фермерского бизнеса", — заявил владелец фермы Стюарт Стивен.

Стюарт Стивен интегрировал турбину G-11 в проект экодома Фото: Ryse Energy

В Ryse Energy также упоминают об архитекторе, который спроектировал собственный экодом, включив турбину Ryse Energy G-11 в качестве основного источника энергии. Дом полностью электрический, а отопление пола и горячая вода поставляются электрическим комбинированным котлом с тепловым аккумулятором на 310 литров. На участке также есть гараж с офисом над ним и трехфазное подключение к сети.

По словам архитектора, в течение первого года работы турбина произвела около 28 000 кВт*ч "зеленой" электроэнергии, в среднем 77 кВт*ч/день. Дом и офис потребляют 14 000 кВт*ч в год, поэтому излишки энергии можно продавать в сеть.

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"Интересно, что более половины наших новых запросов поступают от клиентов, которые хотят объединить ветер с солнечной фотоэлектрической системой, чтобы обеспечить круглогодичную энергетическую безопасность. Обе технологии дополняют друг друга — солнечная энергия обычно превосходна летом, а ветровая энергия покрывает более темные зимние месяцы", — отметил управляющий директор по Европе и США в Ryse Energy Ричард Колдов.

Напомним, британская компания ExoTechnologies в сотрудничестве с норвежской Ventum Dynamics разработала полностью перерабатываемую ветряную турбину VX175, предназначенную для установки на крыше.

В свою очередь датская компания KiteX разрабатывает портативные ветряные турбины с использованием собственной уникальной технологии.