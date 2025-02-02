Вистачить на цілий будинок: мала вітряна турбіна G-11 генерує до 77 кВт*год на день (фото)

Вітрогенератор G-11 від Ryse Energy має низький рівень шуму, безпечний і оснащений функціями віддаленого управління.

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Мала вітряна турбіна G-11 від компанії Ryse Energy отримала сертифікацію MCS, ставши першим продуктом малої вітроенергетики, сертифікованим цим органом за більш ніж чотири роки. Про це пише портал Installer Online.

Повідомляється, що турбіни G-11 потужністю 11 КВт мають низький рівень шуму, безпечні й оснащені функціями віддаленого управління. Вони вже використовуються в сільському господарстві, а також у комерційних і громадських енергетичних проєктах по всьому світу.

Турбіна G-11 живить ферму Netherthirds Фото: Ryse Energy

Наприклад, за даними Ryse Energy, одна з турбін G-11 повністю закриває потреби ферми Netherthirds на північному сході Шотландії. Крім самої ферми, вітряк також живить житловий будинок, домашню пекарню, станцію для сортування картоплі, зерносушарку та освітлення по всій території.

"Я в повному захваті від нашої турбіни, настільки, що планую другу. Я значно економлю на рахунках за електроенергію та отримую додатковий дохід для свого фермерського бізнесу", — заявив власник ферми Стюарт Стівен.

Стюарт Стівен інтегрував турбіну G-11 у проект екобудинку Фото: Ryse Energy

У Ryse Energy також згадують про архітектора, який спроектував власний екобудинок, включивши турбіну Ryse Energy G-11 як основне джерело енергії. Будинок повністю електричний, а опалення підлоги і гаряча вода постачаються електричним комбінованим котлом з тепловим акумулятором на 310 літрів. На ділянці також є гараж з офісом над ним і трифазне підключення до мережі.

За словами архітектора, протягом першого року роботи турбіна виробила близько 28 000 кВт*год "зеленої" електроенергії, у середньому 77 кВт*год/день. Будинок і офіс споживають 14 000 кВт*год на рік, тому надлишки енергії можна продавати в мережу.

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"Цікаво, що більше половини наших нових запитів надходять від клієнтів, які хочуть об'єднати вітер із сонячною фотоелектричною системою, щоб забезпечити цілорічну енергетичну безпеку. Обидві технології доповнюють одна одну — сонячна енергія зазвичай чудова влітку, а вітрова енергія покриває темніші зимові місяці", — зазначив керуючий директор по Європі та США в Ryse Energy Річард Колдов.

Нагадаємо, британська компанія ExoTechnologies у співпраці з норвезькою Ventum Dynamics розробила повністю перероблювану вітряну турбіну VX175, призначену для встановлення на даху.

Зі свого боку данська компанія KiteX розробляє портативні вітряні турбіни з використанням власної унікальної технології.