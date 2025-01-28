"Стіна" з вітряків генеруватиме 99 ГВт*год енергії на рік: де її встановлять (фото)

Очікується, що система з 40 турбін дасть змогу краще використовувати простір і знизити витрати на технічне обслуговування вітроелектростанцій.

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Норвезька компанія Wind Catching Systems отримала державне фінансування в розмірі 107 млн доларів США на демонстрацію своєї технології багатороторної плавучої вітрової електростанції в рамках проєкту потужністю 40 МВт у водах Норвегії. Про це пише портал Renewables Now.

Повідомляється, що система включатиме 40 вітряних турбін потужністю 1 МВт кожна і генеруватиме 99 ГВт*год електроенергії на рік. Проєкт планують завершити 2029 року.

"Стіну" з турбін розмістять у водах Норвегії Фото: Enova / NVE

Як зазначають у виданні, технологія Wind Catching Systems являє собою новий підхід до морських вітряних електростанцій. Очікується, що вона допоможе знизити витрати на технічне обслуговування турбін і ефективніше використовувати простір.

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Проєкт отримав фінансування під час конкурсу, проведеного норвезьким державним агентством Enova для підтримки невеликих комерційних проєктів у галузі морської вітроенергетики.

"Це захоплива і, можливо, проривна технологія, яка може знизити витрати і дати цінний досвід для ланцюжка поставок", — заявила генеральний директор організації Арвід Нессе.

Нагадаємо, китайська державна компанія CRRC встановила на інноваційній базі випробувань і сертифікації вітроенергетики Дуньїн у провінції Шаньдун прототип плавучої морської вітрової турбіни Qihang потужністю 20 МВт.

Також повідомлялося, що Університет Фліндерса в Південній Австралії готується випробувати вертикальну вітрову турбіну нового покоління в рамках дослідницької співпраці з місцевим стартапом VAWT-X Energy.