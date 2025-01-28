"Стена" из ветряков будет генерировать 99 ГВт*ч энергии в год: где ее установят (фото)

Ожидается, что система из 40 турбин позволит лучше использовать пространство и снизить затраты на техническое обслуживание ветроэлектростанций.

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Норвежская компания Wind Catching Systems получила государственное финансирование в размере 107 млн долларов США на демонстрацию своей технологии многороторной плавучей ветровой электростанции в рамках проекта мощностью 40 МВт в водах Норвегии. Об этом пишет портал Renewables Now.

Сообщается, что система будет включать 40 ветряных турбин мощностью 1 МВт каждая и будет генерировать 99 ГВт*ч электроэнергии в год. Проект планируют завершить в 2029 году.

"Стену" из турбин разместят в водах Норвегии Фото: Enova / NVE

Как отмечают в издании, технология Wind Catching Systems представляет собой новый подход к морским ветряным электростанциям. Ожидается, что она поможет снизить затраты на техническое обслуживание турбин и эффективнее использовать пространство.

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Проект получил финансирование в ходе конкурса, проведенного норвежским государственным агентством Enova для поддержки небольших коммерческих проектов в области морской ветроэнергетики.

"Это захватывающая и, возможно, прорывная технология, которая может снизить затраты и дать ценный опыт для цепочки поставок", — заявила генеральный директор организации Арвид Нессе.

Напомним, китайская государственная компания CRRC установила на инновационной базе испытаний и сертификации ветроэнергетики Дуньин в провинции Шаньдун прототип плавучей морской ветровой турбины Qihang мощностью 20 МВт.

Также сообщалось, что Университет Флиндерса в Южной Австралии готовится испытать вертикальную ветровую турбину нового поколения в рамках исследовательского сотрудничества с местным стартапом VAWT-X Energy.