Составит конкуренцию РФ: плавучая атомная станция в США будет генерировать 175 ГВт*ч в год

Ожидается, что плавучая атомная электростанция будет обеспечивать энергией американские порты и сократит выбросы углерода.

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Компания Core Power привлекла фирму Glosten, занимающуюся морской архитектурой и морским проектированием, для помощи в проектировании плавучей атомной электростанции (FNPP) для обеспечения электроэнергией портов в США. Об этом пишет Interesting Engineering.

Согласно пресс-релизу, плавучая атомная электростанция будет вырабатывать около 175 ГВт*ч чистой электроэнергии в год. Это позволит портам США добиться нулевого уровня выбросов углерода при выработке электроэнергии для заходящих судов, терминальных кранов и оборудования, а также портовых транспортных средств.

Проект Core Power включает атомную электростанцию на барже, службы поддержки баржи и интеграцию электросетей. Компании Glosten было поручено разработать концепцию эксплуатации и спроектировать плавучую установку для электростанции.

Компании также будут тесно сотрудничать в проведении оценки рисков и разработке общих положений для баржи, на которой будут размещены ядерные реакторы.

"Ядерное деление — хорошо изученный и практикуемый процесс. Он позволяет нам безопасно, надежно и по требованию получать доступ к огромному энергетическому ресурсу без выбросов парниковых газов", — заявил генеральный директор Core Power Микал Бе.

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Как отмечают в издании, ранее в этом году Россия объявила, что ее плавучая атомная электростанция под названием "Академик Ломоносов" выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии. Российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" также сообщила, что FNPP, проработавшая более пяти лет, также завершила свой первый топливный цикл.

Напомним, французская компания Naarea заключила стратегическое партнерство с компанией Phoenix Manufacture для массового производства быстрых микрореакторов на расплавленных солях XAMR.

В свою очередь канадская корпорация AECL и лаборатория ядерных наук и технологий CNL объявили о запуске программы RFEOI, чтобы лучше понять интерес рынка к лицензированию технологии малых ядерных реакторов SLOWPOKE и Nuclear Battery.