Складе конкуренцію РФ: плавуча атомна станція у США генеруватиме 175 ГВт*год на рік

Очікується, що плавуча атомна електростанція забезпечуватиме енергією американські порти і скоротить викиди вуглецю.

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Компанія Core Power залучила фірму Glosten, що займається морською архітектурою і морським проєктуванням, для допомоги в проєктуванні плавучої атомної електростанції (FNPP) для забезпечення електроенергією портів у США. Про це пише Interesting Engineering.

Згідно з прес-релізом, плавуча атомна електростанція вироблятиме близько 175 ГВт*год чистої електроенергії на рік. Це дасть змогу портам США домогтися нульового рівня викидів вуглецю під час вироблення електроенергії для суден, що заходять, термінальних кранів і обладнання, а також портових транспортних засобів.

Проєкт Core Power включає атомну електростанцію на баржі, служби підтримки баржі та інтеграцію електромереж. Компанії Glosten було доручено розробити концепцію експлуатації та спроектувати плавучу установку для електростанції.

Компанії також тісно співпрацюватимуть у проведенні оцінки ризиків і розробці загальних положень для баржі, на якій будуть розміщені ядерні реактори.

"Ядерний поділ — добре вивчений і практикований процес. Він дає нам змогу безпечно, надійно і на вимогу отримувати доступ до величезного енергетичного ресурсу без викидів парникових газів", — заявив генеральний директор Core Power Мікал Бе.

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Як зазначають у виданні, раніше цього року Росія оголосила, що її плавуча атомна електростанція під назвою "Академік Ломоносов" виробила перший мільярд кіловат-годин електроенергії. Російська державна корпорація з атомної енергії "Росатом" також повідомила, що FNPP, яка пропрацювала понад п'ять років, також завершила свій перший паливний цикл.

Нагадаємо, французька компанія Naarea уклала стратегічне партнерство з компанією Phoenix Manufacture для масового виробництва швидких мікрореакторів на розплавлених солях XAMR.

Своєю чергою канадська корпорація AECL і лабораторія ядерних наук і технологій CNL оголосили про запуск програми RFEOI, щоб краще зрозуміти інтерес ринку до ліцензування технології малих ядерних реакторів SLOWPOKE і Nuclear Battery.