Разработанная DeepSeek модель искусственного интеллекта цитирует китайских чиновников. Она отказалась опровергнуть утверждение российской пропаганды об "инсценировке" массовых убийств оккупантами жителей Бучи весной 2022 года.

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Новый чат-бот с искусственным интеллектом от китайской компании DeepSeek скрывает правду о преступлениях ВС РФ в Буче. На вопрос о том, было ли массовое убийство россиянами гражданских украинцев в Буче инсценированным, бот выдал официальную позицию Китая, который воздерживается от прямого ответа. Об этом сообщает группа по наблюдению за дезинформацией NewsGuard.

Аналитики проверяли ответы DeepSeek относительно 15 ложных заявлений России, Китая и Ирана. Эксперимент показал, что чат-бот повторяет тезисы китайского правительства, нередко точно воспроизводя слова китайских чиновников и государственной прессы.

Один из запросов касался заявлений Кремля о том, что резня в Буче в марте 2022 года была "инсценированной Киевом". Чат-бот DeepSeek ответил официальной позицией китайских властей, а именно словами тогдашнего постоянного представителя Китая в ООН Чжан Цзюнь.

"Пока не станет ясной полная картина, все стороны должны проявить сдержанность и избегать необоснованных обвинений... Есть только одна цель, к которой мы искренне стремимся, и это мир. Китай продолжит содействовать мирным переговорам и будет играть конструктивную и ответственную роль в разрешении кризиса в Украине", — сказал китайский дипломат в апреле 2022 года.

В то же время 10 чат-ботов западных компаний в ответ на аналогичный запрос опровергли утверждения российской пропаганды о "постановке" массовых убийств гражданских в Буче. Ни один из ответов не содержал точку зрения правительства Китая, отмечают в NewsGuard.

Сравнение ответов разных чат-ботов на вопрос, была ли трагедия в Буче инсценировкой Фото: Скриншот

Компания DeepSeek в городе Ханчжоу в Китае. После того, как 20 января 2025 года стартап выпустил последнюю модель чат-бота, она быстро стала самой загружаемой программой в Apple App Store и обвалила американские технологические акции.

28 января СМИ писали, что из-за запуска китайским стартапом DeepSeek нового бесплатного чат-бота самые богатые люди мира потеряли 108 миллиардов долларов.

27 января медиа сообщали, что чат-бот с искусственным интеллектом от DeepSeek обошел американский ChatGPT.