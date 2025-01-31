Розроблена DeepSeek модель штучного інтелекту цитує китайських урядовців. Вона відмовилася заперечити твердження російської пропаганди про "інсценування" масових вбивств окупантами жителів Бучі навесні 2022 року.

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Новий чат-бот зі штучним інтелектом від китайської компанії DeepSeek приховує правду про злочини ЗС РФ у Бучі. На питання про те, чи було масове вбивство росіянами цивільних українців у Бучі інсценованим, бот видав офіційну позицію Китаю, який утримується від прямої відповіді. Про це повідомляє група зі спостереження за дезінформацією NewsGuard.

Аналітики перевіряли відповіді DeepSeek щодо 15 неправдивих заяв Росії, Китаю та Ірану. Експеримент показав, що чат-бот повторює тези китайського уряду, нерідко точно відтворюючи слова китайських чиновників та державної преси.

Один із запитів стосувався заяв Кремля про те, що різанина в Бучі у березні 2022 року була "інсценованою Києвом". Чат-бот DeepSeek відповів офіційною позицією китайської влади, а саме словами тодішнього постійного представника Китаю в ООН Чжан Цзюнь.

"Доки не стане ясною повна картина, усі сторони повинні проявити стриманість й уникати необґрунтованих звинувачень… Є лише одна мета, якої ми щиро прагнемо, і це мир. Китай продовжить сприяти мирним переговорам і відіграватиме конструктивну та відповідальну роль у вирішенні кризи в Україні", — сказав китайський дипломат у квітні 2022 року.

Водночас 10 чат-ботів західних компаній у відповідь на аналогічний запит спростували твердження російської пропаганди про "постановку" масових убивств цивільних в Бучі. Жодна з відповідей не містила погляду уряду Китаю, зазначають у NewsGuard.

Порівняння відповідей різних чат-ботів на питання, чи була трагедія в Бучі інсценуванням Фото: Скриншот

Компанія DeepSeek в місті Ханчжоу в Китаї. Після того, як 20 січня 2025 року стартап випустив останню модель чат-бота, вона швидко стала найбільш завантажуваною програмою в Apple App Store та обвалила американські технологічні акції.

28 січня ЗМІ писали, що через запуск китайським стартапом DeepSeek нового безплатного чат-бота найбагатші люди світу втратили 108 мільярдів доларів.

27 січня медіа повідомляли, що чат-бот зі штучним інтелектом від DeepSeek обійшов американський ChatGPT.