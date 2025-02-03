Еще один бренд смартфонов может подключиться к интернету Starlink: какой именно

Пока услуга доступна только для абонентов оператора мобильной связи T-Mobile.

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Поддержка Starlink уже подтверждена для некоторых телефонов Samsung Galaxy, а теперь она распространяется и на другие устройства, как Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL. Об этом пишет Tom's Guide.

Владельцы Pixel 9, которые зарегистрировались в бета-программе Starlink от T-mobile, уже начали получать сообщения о том, что они могут принять в ней участие. Утверждается, что пользователи могут отправлять сообщения "практически из любой точки мира", и единственным требованием является наличие оборудования и обновленного программного обеспечения.

Оборудование, конечно, должно быть спутниковым — то, что есть в Pixel 9. Неясно, какая версия ПО нужна для доступа к этой функции, хотя Android 15 включает поддержку спутникового сигнала.

Пока не известно, какой тип подключения будет доступен владельцам Pixel 9. Ранее Илон Маск написал в Х (экс-Twitter), что "текущее поколение Starlink direct-to-phone" поддерживает изображения среднего разрешения, музыку и аудиоподкасты. Однако на странице бета-версии T-Mobile указано, что в настоящее время сервис доступен только для текстовых сообщений.

У T-Mobile нет точного списка устройств, которые могут участвовать в бета-тестировании, хотя компания подтвердила, что оно бесплатное. Несмотря на это, участие будет доступно меньшему числу клиентов T-Mobile с постоплатой и с соответствующими телефонами.

Напомним, ранее сообщалось, что cмартфоны в Украине получат спутниковую связь Starlink. Украина станет одним из первых государств в мире со связью Direct to Cell, а также первой воюющей страной, где Starlink развернет эту технологию.