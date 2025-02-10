Модно и с любовью: криптовалентинка и другие техно-подарки на День влюбленных (видео)

Современному, продвинутого и активному человеку понравятся высокотехнологичные подарки, многие из которых сейчас можно приобрести недорого.

Ежегодно миллионы влюбленных 14 февраля имеют возможность порадовать свои вторые половинки подарками на День святого Валентина, но выбрать их порой непросто. Фокус расскажет о нескольких замечательных вариантах из мира технологий в 2025 году, которые запомнятся надолго.

День Святого Валентина: как празднуют в разных странах

В 496 году Римский папа Геласий I основал День памяти Святого Валентина в честь известного христианского мученика, который якобы тайно венчал пары несмотря на запрет римского императора. Это должно было подчеркнуть духовную природу любви между мужчиной и женщиной.

Во многих странах мира празднуют День святого Валентина, отправляя любимым любовные письма или открытки в виде сердец — валентинки. Распространенная традиция — ходить на свидания и дарить памятные подарки.

Однако в некоторых странах отмечают по-особенному. Например, в Финляндии вместо Дня святого Валентина популярен праздник День дружбы (Ystävänpäivä), который тоже отмечается 14 февраля. Вместо показательных проявлений любви, финны дают своим друзьям и любимым небольшие подарки и сувениры, чтобы показать их значимость.

День влюбленных ежегодно празднуют 14 февраля во многих странах мира Фото: Скриншот

В Великобритании одна из самых распространенных традиций — послушать песни в исполнении детей. Маленькие певцы получают конфеты, фрукты или деньги. Некоторые продают валентинковые булочки, также известные как "сливовые лодочки", запеченные с изюмом, сливами или тмином.

В Германии дарят подарки в виде свиньи, которую считают символом любви и сладострастия. Это могут быть статуи, чучела, игрушки, кондитерские изделия и тому подобное.

В Дании и Норвегии в празднованиях Дня святого Валентина участвуют не только пары. Друзья и семья обмениваются "картами влюбленных", настроения которых варьируются от трогательных до веселых. Некоторые могут даже отправить анонимное шуточное письмо под названием "гаеккебрев" или "письмо подснежника", написанное с помощью специальных точек и вырезок бумаги. Если получатель угадывает отправителя, то должен получить яйцо на Пасху, а если нет — то должен сам подарить яйцо.

На Филиппинах День святого Валентина — это фактически государственный праздник, ведь правительство проводит массовую свадебную церемонию, чтобы сотни влюбленных могли пожениться.

В Японии тем, кто очень нравится, дарят "шоколад настоящей любви". Друзьям или родственникам тоже можно подарить традиционный шоколад, который называют "обязательным".

Криптовалентинка от WhiteBIT: прогрессивный подарок

В этом году украинские влюбленные могут порадовать друг друга очень необычным способом. В сети супермаркетов АТБ появились подарочные "Love is-боксы" с презентами от ведущих украинских компаний. Самое интересное: внутри содержатся ваучеры с биткоином — той самой первой криптовалютой, которая недавно снова побила собственный исторический рекорд в более $106 тысяч или более 4,4 миллиона гривен за 1 BTC. Теперь у каждого есть возможность получить биткоины и приобщиться к прогрессивному миру криптовалют.

Конечно, получить можно не целый биткоин, а его "кусочек": от 0,00002 (≈ 90 грн*) до 0,05 (≈ 229 500 грн*), тут уж как повезет. Чем больше сумма, тем реже она попадается в боксах. В каждой коробке содержится WhiteBIT-ваучер с QR-кодом, просканировав который можно получить свою частичку биткоина.

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Процедура проста:

создать аккаунт на сайте биржи WhiteBIT и пройти верификацию;

найти QR-код на "валентинке" и просканировать его с помощью смартфона;

активировать WhiteBIT-ваучер.

"Love IS- бокс" содержит долю биткоина от WhiteBIT и подарки от других партнеров

"Love is-боксы" в АТБ стоят 300 грн, но при покупке определенной категории продуктов, цена составит 149 грн. Кроме карты с кодом для получения доли биткоина, они содержат:

подарки от всех партнеров (Megogo, Comfy, ювелирный дом Love You, "УкрНафта", Minimi);

коллекционные магниты, легендарные конфеты и жвачки LOVE IS;

250 сердец с бриллиантом.

Полезные гаджеты в подарок ко Дню Валентина

В цифровую эпоху, когда люди много времени проводят в интернете, а без смартфона никто не выходит из дома, хорошей идеей будет подарить любимому человеку полезный гаджет. Он не только порадует, но и поможет создать много новых совместных воспоминаний.

Например, смартфон. Это довольно дорого, но если средства позволяют — универсально. Вряд ли кто сейчас откажется обновить телефон до более новой модели. Например, в феврале на рынке появится новая линейка Galaxy S25 от Samsung, сделанная по последнему слову техники. Флагманы Samsung всегда славились своими камерами, а в этом году их значительно усилили функциями искусственного интеллекта, которых нет ни у одного конкурента. Стоить Galaxy S25 будет от 36 588 грн за базовую модель и от 64 000 грн за Ultra, однако Фокус уже писал, какие есть более дешевые альтернативы.

Смартфон Galaxy S25 от Samsung станет роскошным подарком

Apple, главный конкурент Samsung, сейчас предлагает линейку iPhone 16 в той же премиальной ценовой категории, базовая модель стоит от 32 705, а лучшая, Pro Max — от 51 240 грн. У них есть свои преимущества по энергоэффективности, производительности, работы камер, поэтому трудно наверняка сказать, что лучше.

Хороший, но значительно более дешевый вариант — Google Pixel 8a (от 13 400 грн), особенно для тех, кто любит фотографировать. Мало какая модель этого класса может сравниться с ним по мощности, времени автономной работы, яркости экрана и функциям ИИ. И стильный дизайн не уступает, а иногда выглядит лучше дорогих гаджетов.

Смартфон Google Pixel 8a стоит дешевле Фото: Скриншот

Беспроводные наушники — еще один беспроигрышный подарок второй половинке. Время от времени их приходится менять, потому что теряются, ломаются, или просто исчерпывается ресурс батарейки.

TWS Nothing Ear — отличный и недорогой вариант, который рекомендуют эксперты TechRadar. Модель обеспечивает энергичный и разлогий звук, качественное активное шумоподавление, интересный дизайн, а также неплохое время автономной работы: 5,5 часа — наушники, 24,5 часа — кейс. Цена в Украине — от 3350 грн.

Беспроводные наушники TWS Nothing Ear Фото: Скриншот

Значительно дешевле модель — Sony WF-C510 (от 2300 грн), имеет сбалансированное и приятное звучание несмотря на низкую цену. Ради этого производитель несколько пожертвовал удобством и функциональностью, например, нет активного шумоподавления, а время автономной работы в среднем составляет 11 часов.

Смарт-часы принадлежат к разряду универсальных, ведь подойдут любому, а своей функциональностью уступают разве что смартфону, ведь можно не только смотреть время, но и переключать музыку, принимать вызовы и даже отслеживать физическую активность. Хороший вариант, если человек очень нравится, но его предпочтения пока неизвестны.

Пионерами в этой сфере является Apple, самая новая модель в ее арсенале — Apple Watch Series 10. Продаются версии с диагональю 42-мм и 46-мм, при этом алюминиевый корпус легче, чем у предыдущих моделей. Передовой LPTO3 OLED имеет высокую яркость и частоту обновления, и первым из всех подобных отображает секундную стрелку. Время автономной работы составляет 18 часов, что более чем достаточно для активного ежедневного использования. Из преимуществ стоит отметить большое количество ремешков различных дизайнов, которые доступны на рынке.

Сейчас на рынке можно найти модель на любой вкус и бюджет, а если уже есть часы от Apple или Samsung, то не помешает пополнить коллекцию стильным и недорогим OnePlus Watch 2, в Украине они продаются от 9200 грн. Они имеют большой ресурс батареи, отличные возможности для отслеживания тренировок и GPS-навигации, при этом хорошо сочетаются с телефонами Android.

Мелкая бытовая техника: покупать ли ко Дню Валентина

Если гаджеты кажутся слишком банальными или дорогими, стоит рассмотреть в качестве подарка небольшую бытовую технику. В мире много поклонников кофе, особенно утром, поэтому кофеварка понадобится многим, главное поинтересоваться предпочтениями второй половинки заранее. Это будет приятная память, а еще прекрасная возможность радовать близкого человека кофе в постель.

Здесь стоит учесть несколько основных функций: возможность помола, мощность, размеры (чтобы не занимала слишком много места), наличие капучинатора или различных режимов приготовления. Delonghi ECAM 350.50.B имеет высокую мощность для быстрого приготовления, большой резервуар для воды на 1,8 литра, настройки крепости, температуры и порции, наличие фильтра, помола, капучинатора. Стоит такая модель от 18 000 грн.

Значительно более дешевая модель Bosch Tassimo Happy TAS1002 использует технологию T DISC, позволяющую определять тип напитка, сканируя специальные штрих-коды на капсулах, всего существует более 30 видов дисков. Машина компактная, автоматическая, надежная и недорогая, а стоит от 1400 грн.

Недорогая кофемашина Bosch Tassimo Happy TAS1002 Фото: Скриншот

Бьюти-гаджеты: очень современный подарок для девушек на День Валентина

Если спросить о средствах ухода за волосами, то большинство вспомнит бренд Dyson, который известен премиум качеством и довольно высокой ценой, что в основном себя оправдывает. В прошлом году компания выпустила новую модель мультистайлера/утюжка Dyson Airwrap id. Она выделяется от всех предшественников новыми насадками и функцией Bluetooth, позволяющей управлять прибором с помощью приложения на смартфоне. Стоимость новинки ожидаемо большая — от 25 000 грн в Украине.

Значительно более дешевое, но очень качественное предложение на украинском рынке — Remington S8670. Он имеет тонкую цилиндрическую насадку с турмалинового керамического покрытия, что обеспечивает равномерное распределение тепла и создание идеальных локонов. В набор входят 5 насадок для разных типов волос, к тому же прибор сертифицирован международными организациями за качество и безопасность. Продается он по цене от 1562 грн.

Стайлер Remington S8670 неплохо заменяет Dyson Фото: Скриншот

В последнее время появляется все больше средств для ухода за кожей, и популярными стали аппараты для радиоволнового лифтинга. Это процедура, во время которой используют радиоволны для воздействия на глубокие слои кожи, что улучшает упругость кожи, стимулируя выработку коллагена и эластина. Имея специальный аппарат для RF-лифтинга, можно проводить ее даже дома, хотя хороший может стоить более 50 000 грн.

Бюджетная альтернатива — микротоковый RF лифтинг массажер DOCTOR-101. Это не полноценный аппарат для RF лифтинга, но создает высокочастотные радиоволны, которые помогут заботиться о коже в домашних условиях, а в придачу сделает вибрационный массаж. Приобрести можно по цене около 3600 грн.

Микротоковый RF лифтинг массажер DOCTOR-101 микротоковый RF лифтинг массажер Фото: Скриншот

Бьюти-гаджеты могут понадобиться и мужчинам, хотя они обычно не так привередливы к своей внешности. Как вариант — подарить триммер или машинку для бритья.

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