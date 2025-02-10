Модно і з любов'ю: криптовалентинка та інші техно-подарунки на День закоханих (відео)

Сучасній, просунутій та активній людині сподобаються високотехнологічні подарунки, багато з яких зараз можна придбати недорого.

Щороку мільйони закоханих 14 лютого мають змогу порадувати свої другі половинки подарунками на День святого Валентина, але обрати їх часом непросто. Фокус розповість про кілька чудових варіантів із світу технологій у 2025 році, які запам’ятаються надовго.

День Святого Валентина: як святкують у різних країнах

У 496 році Римський папа Геласій I заснував День пам’яті Святого Валентина на честь відомого християнського мученика, який нібито таємно вінчав пари попри заборону римського імператора. Це мало підкреслити духовну природу кохання між чоловіком та жінкою.

У багатьох країнах світу святкують День святого Валентина, відправляючи коханим любовні листи чи листівки у вигляді сердець – валентинки. Поширена традиція – ходити на побачення та дарувати пам'ятні подарунки.

Однак у деяких країнах відзначають по-особливому. Наприклад, у Фінляндії замість Дня святого Валентина популярне свято День дружби (Ystävänpäivä), яке теж відзначається 14 лютого. Замість показових проявів любові, фіни дають своїм друзям і коханим невеликі подарунки та сувеніри, щоб показати їх значущість.

День закоханих щороку святкують 14 лютого у багатьох країнах світу Фото: Скриншот

У Великобританії одна з найпоширеніших традицій — послухати пісні у виконанні дітей. Маленькі співаки отримують цукерки, фрукти або гроші. Дехто продає валентинкові булочки, також відомі як "сливові човники", запечені з родзинками, сливами чи кмином.

У Німеччині дарують подарунки у вигляді свиней, яку вважають символом любові та хтивості. Це можуть бути статуї, опудала, іграшки, кондитерські вироби, тощо.

У Данії та Норвегії у святкуваннях Дня святого Валентина беруть участь не лише пари. Друзі та сім’я обмінюються "картами закоханих", настрої яких варіюються від зворушливих до веселих. Дехто може навіть надіслати анонімного жартівливого листа під назвою "гаеккебрев" або "лист проліска", написаного за допомогою спеціальних крапок та вирізків паперу. Якщо одержувач вгадує відправника, то має отримати яйце на Великдень, а якщо ні – то має сам подарувати йому яйце.

На Філіппінах – це, фактично, державне свято, адже уряд проводить масову весільну церемонію, щоб сотні закоханих могли одружитися.

У Японії тим, хто дуже подобається, дарують "шоколад справжнього кохання". Друзям же чи родичам теж можна подарувати традиційний шоколад, який називають "обов’язковим".

Криптовалентинка від WhiteBIT: прогресивний подарунок

Цього року українські закохані можуть порадувати один одного дуже незвичайним способом. У мережі супермаркетів АТБ з’явилися подарункові "Love is-бокси" із презентами від провідних українських компаній. Найцікавіше: всередині містяться ваучери з біткоїном – тою самою найпершою криптовалютою, яка нещодавно знову побила власний історичний рекорд у понад $106 тисяч або понад 4,4 мільйона гривень за 1 BTC. Тепер у кожного є можливість отримати біткоїни та долучитися до прогресивного світу криптовалют.

Звісно, отримати можна не цілий біткоїн, а його "шматочок": від 0,00002 (≈ 90 грн*) до 0,05 (≈ 229 500 грн*), тут вже як пощастить. Чим більша сума, тим рідше вона трапляється у боксах. У кожній коробці міститься WhiteBIT-ваучер з QR-кодом, просканувавши який можна отримати свою частинку біткоїна.

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Процедура проста:

створити акаунт на сайті біржі WhiteBIT та пройти верифікацію;

знайти QR-код на "валентинці" і просканувати його за допомогою смартфона;

активувати WhiteBIT-ваучер.

"Love IS- бокс" містить частку біткоїна від WhiteBIT та подарунки від інших партнерів

"Love is-бокси" у АТБ коштують 300 грн, але при купівлі певної категорії продуктів, ціна становитиме 149 грн. Окрім картки з кодом для отримання частки біткоїна, вони містять:

подарунки від всіх партнерів (Megogo, Comfy, ювелірний дім Love You, "УкрНафта", Minimi);

колекційні магніти, легендарні цукерки та жуйки LOVE IS;

250 сердець з діамантом.

Корисні гаджети у подарунок до Дня Валентина

У цифрову епоху, коли люди багато часу проводять у інтернеті, а без смартфона ніхто не виходить з дому, хорошою ідеєю буде подарувати коханій людині корисний гаджет. Він не тільки порадує, а й допоможе створити багато нових спільних спогадів.

Наприклад, смартфон. Це доволі дорого, але якщо кошти дозволяють – універсально. Навряд чи хто зараз відмовиться оновити телефон до новішої моделі. Наприклад, у лютому на ринку з’явиться нова лінійка Galaxy S25 від Samsung, зроблена за останнім словом техніки. Флагмани Samsung завжди славилися своїми камерами, а цього року їх значно підсилили функціями штучного інтелекту, яких немає у жодного конкурента. Коштуватиме Galaxy S25 – від 36 588 грн за базову модель та від 64 000 грн за Ultra, однак Фокус вже писав, які є дешевші альтернативи.

Смартфон Galaxy S25 від Samsung стане розкішним подарунком

Apple, головний конкурент Samsung, зараз пропонує лінійку iPhone 16 у тій же преміальній ціновій категорії, базова модель коштує від 32 705, а найкраща, Pro Max – від 51 240 грн. У них є свої переваги щодо енергоефективності, продуктивності, роботи камер, тож важко напевне сказати, що краще.

Хороший, але значно дешевший варіант – Google Pixel 8a (від 13 400 грн), особливо для тих, хто любить фотографувати. Мало яка модель цього класу може зрівнятися із ним за потужністю, часом автономної роботи, яскравістю екрана та функціями ШІ. Та й стильний дизайн не поступається, а інколи виглядає кращим за дорожчі гаджети.

Смартфон Google Pixel 8a коштує дешевше Фото: Скриншот

Бездротові навушники – ще один безпрограшний подарунок другій половинці. Час від часу їх доводиться міняти, бо губляться, ламаються, або просто вичерпується ресурс батарейки.

TWS Nothing Ear – чудовий та недорогий варіант, який рекомендують експерти TechRadar. Модель забезпечує енергійний і розлогий звук, якісне активне шумозаглушення, цікавий дизайн, а також непоганий час автономної роботи: 5,5 години – навушники, 24,5 години – кейс. Ціна в Україні – від 3350 грн.

Безпровідні навушники TWS Nothing Ear Фото: Скриншот

Відчутно дешевша модель – Sony WF-C510 (від 2300 грн), має збалансоване і приємне звучання попри низьку ціну. Заради цього виробник дещо пожертвував зручністю і функціональністю, наприклад, немає активного шумопридушення, а час автономної роботи у середньому складає 11 годин.

Cмарт-годинник належить до розряду універсальних, адже підійде будь-кому, а своєю функціональністю поступається хіба що смартфону, адже можна не тільки дивитися час, ай перемикати музику, приймати виклики і навіть відстежувати фізичну активність. Хороший варіант, якщо людина дуже подобається, але її вподобання поки невідомі.

Піонерами у цій сфері є Apple, найновіша модель у її арсеналі – Apple Watch Series 10. Продаються версії з діагоналлю 42-мм та 46-мм, при цьому алюмінієвий корпус є легшим, ніж у попередніх моделей. Передовий LPTO3 OLED має високу яскравість та частоту оновлення, і першим з усіх подібних відображає секундну стрілку. Час автономної роботи складає 18 годин, що більш ніж достатньо для активного щоденного використання. З переваг варто зазначити велику кількість ремінців різних дизайнів, які доступні на ринку.

Зараз на ринку можна знайти модель на будь-який смак та бюджет, а якщо вже є годинник від Apple чи Samsung, то не завадить поповнити колекцію стильним і недорогим OnePlus Watch 2, в Україні вони продаються від 9200 грн. Він має великий ресурс батареї, чудові можливості для відстеження тренувань і GPS-навігації, при цьому добре поєднується з телефонами Android.

Дрібна побутова техніка: чи купувати до Дня Валентина

Якщо гаджети видаються занадто банальними або ж дорогими, варто розглянути як подарунки невелику побутову техніку. У світі багато шанувальників кави, особливо зранку, тому кавоварка знадобиться багатьом, головне поцікавитися вподобаннями другої половинки заздалегідь. Це буде приємна згадка, а ще чудова можливість радувати близьку людину кавою у ліжко.

Тут варто врахувати кілька основних функцій: можливість мелення, потужність, розміри (аби не займала надто багато місця), наявність капучинатора або різних режимів приготування. Delonghi ECAM 350.50.B має високу потужність для швидкого приготування, чималий резервуар для води на 1,8 літра, налаштування міцності, температури та порції, наявність фільтра, змелення, капучинатора. Коштує така модель від 18 000 грн.

Значно дешевша модель Bosch Tassimo Happy TAS1002 використовує технологію T DISC, що дозволяє визначати тип напою, скануючи спеціальні штрих-коди на капсулах, загалом існують понад 30 видів дисків. Машина компактна, автоматична, надійна і недорога, а коштує від 1400 грн.

Недорога кавова машина Bosch Tassimo Happy TAS1002 Фото: Скриншот

Б`юті-гаджети: дуже сучасний подарунок для дівчат на День Валентина

Якщо запитати про засоби догляду за волоссям, то більшість згадає бренд Dyson, який відомий преміум якістю та доволі високою ціною, що здебільшого себе виправдовує. Минулого року компанія випустила нову модель мультистайлера/cушарки Dyson Airwrap id. Вона виділяється від всіх попередників новими насадками та функцією Bluetooth, що дозволяє керувати приладом за допомогою застосунку на смартфоні. Вартість новинки очікувано велика — від 25 000 грн в Україні.

Значно дешевша, але дуже якісна пропозиція на українському ринку – Remington S8670. Він має тонку циліндричну насадку з турмалінового керамічного покриття, що забезпечує рівномірний розподіл тепла та створення ідеальних локонів. У набір входять 5 насадок для різних типів волосся, до того ж прилад сертифікований міжнародними організаціями за якість та безпеку. Продається він за ціною від 1562 грн.

Стайлер Remington S8670 непогано заміняє Dyson Фото: Скриншот

Останнім часом з’являється все більше засобів для догляду за шкірою, і популярними стали апарати для радіохвильового ліфтингу. Це процедура, під час якої використовують радіохвилі для впливу на глибокі шари шкіри, що покращує пружність шкіри, стимулюючи вироблення колагену та еластину. Маючи спеціальний апарат для RF-ліфтингу, можна проводити її навіть вдома, хоча хороший може коштувати понад 50 000 грн.

Бюджетна альтернатива – мікрострумовий RF ліфтинг масажер DOCTOR-101. Це не повноцінний апарат для RF ліфтингу, але створює високочастотні радіохвилі, які допоможуть дбати про шкіру у домашніх умовах, а на додачу зробить вібраційний масаж. Придбати можна за ціною близько 3600 грн.

Мікрострумовий RF ліфтинг масажер DOCTOR-101 Фото: Скриншот

Бьюті-гаджети можуть знадобитися і чоловікам, хоча вони зазвичай не такі вибагливі до своєї зовнішності. Як варіант — подарувати тример або машинку для гоління.

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