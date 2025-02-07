Кладезь чистой энергии: ученые обнаружили крупнейшее в мире подземное термальное озеро

Подземное термальное озеро вмещает 8335 кв. м горячей воды. Его минеральная вода насыщена сероводородом.

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Группа чешских ученых обнаружила на юге Албании крупнейшее в мире подземное термальное озеро и назвала его "Нейрон". Об этом сообщает radio.cz.

В регионе Вромонер (Албания) исследователи изучили систему пещер, которая содержит множество горячих источников. Также они нашли пропасть глубиной более 100 м, которую назвали "Атмос". На дне этой пропасти расположено крупнейшее в мире подземное термальное озеро длиной 138 м, шириной 42 м и окружностью 345 м. Оно вмещает 8335 кв. м горячей воды. Минеральная вода озера насыщена сероводородом, который при контакте с воздухом окисляется и производит серную кислоту, она превращает известняковую породу в мягкий гипс.

В своей работе ученые использовали мобильный сканер LIDAR, позволивший им измерить всю пещеру и всю площадь озера. Также команда использовала технологию GeoSlam — тип 3D-сканирования, — чтобы создать точную модель пещеры.

Исследователи считают, что это открытие также может способствовать лучшему пониманию гидрологии, потому что до сих пор никто не знает, как именно эти подземные воды связаны с поверхностью.

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