Джерело чистої енергії: вчені виявили найбільше у світі підземне термальне озеро

Підземне термальне озеро вміщує 8335 кв. м гарячої води. Його мінеральна вода насичена сірководнем.

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Група чеських учених виявила на півдні Албанії найбільше у світі підземне термальне озеро і назвала його "Нейрон". Про це повідомляє radio.cz.

У регіоні Вромонер (Албанія) дослідники вивчили систему печер, яка містить безліч гарячих джерел. Також вони знайшли прірву глибиною понад 100 м, яку назвали "Атмос". На дні цієї прірви розташоване найбільше у світі підземне термальне озеро завдовжки 138 м, завширшки 42 м і окружністю 345 м. Воно вміщує 8335 кв. м гарячої води. Мінеральна вода озера насичена сірководнем, який під час контакту з повітрям окислюється і виробляє сірчану кислоту, вона перетворює вапнякову породу на м'який гіпс.

У своїй роботі вчені використовували мобільний сканер LIDAR, що дав їм змогу виміряти всю печеру і всю площу озера. Також команда використовувала технологію GeoSlam — тип 3D-сканування, — щоб створити точну модель печери.

Дослідники вважають, що це відкриття також може сприяти кращому розумінню гідрології, тому що досі ніхто не знає, як саме ці підземні води пов'язані з поверхнею.

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