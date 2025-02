Пять релизов смартфонов: модели от Vivo, Nothing, OnePlus и других брендов (фото, видео)

В подборке — Vivo V50, Nothing Phone 3а, iQOO Neo 10r, OPPO Find N5, Xiaomi 15.

Модели смартфонов на ОС Android, выпуск которых состоится совсем скоро, рассмотрело издание Business Standard. СМИ пишет о характеристиках новинок.

Vivo V50

Китайская компания Vivo подтвердила, что скоро выпустит свой смартфон V50. Перед запуском Vivo подтвердила несколько подробностей о предстоящем смартфоне, включая дизайн, емкость аккумулятора и многое другое.

Vivo V50 будет доступен в цветовых решениях Titanium Gray, Rose Red и Starry Night, причем последний будет отличаться динамическим эффектом 3D-мерцания. Смартфон будет оснащен дисплеем с четырьмя изгибами, системой камер Zeiss и будет оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч.

Ожидаемые характеристики:

Дисплей: 6,7-дюймовый AMOLED с четырьмя изгибами, частота обновления 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Задняя камера: основная 50 МП + сверхширокоугольная 50 МП

Фронтальная камера: 50 МП

Аккумулятор: 6000 мАч

Зарядка: проводная зарядка мощностью 90 Вт

ОС: FunTouchOS 15 на базе Android 15.

Защита: IP68 + IP69

Nothing Phone 3а

Nothing Phone Фото: Nothing

Британский бренд Nothing запускает серию Phone 3a 4 марта. Ожидается, что серия будет включать две модели, преемников смартфонов Phone 2a и Phone 2a Plus. По крайней мере одна из моделей серии, как ожидается, будет оснащена тройной камерой сзади, вероятно, включающей телеобъектив. Модели серии Nothing Phone 3a также будут оснащены специальной кнопкой камеры, как у iPhone 16.

Технические характеристики:

Дисплей: 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

Задняя камера: основная 50 МП + телеобъектив 50 МП + сверхширокоугольная 8 МП

Фронтальная камера: 32 МП селфи

Аккумулятор: 5000 мАч

ОС: Nothing OS 3.1 на базе Android 15

iQOO Neo 10r

iQOO Z9 Turbo+ Фото: iQOO

iQOO объявила о запуске смартфона Neo 10r. Смартфон будет иметь двухцветную отделку сзади. Согласно сообщениям, iQOO Neo 10r может быть переименованной версией смартфона iQOO Z9 Turbo Endurance Edition, который был выпущен в Китае в прошлом месяце.

Ожидаемые характеристики:

Дисплей: 6,78-дюймовый AMOLED, разрешение 1260x2800, частота обновления 144 Гц, HDR

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Оперативная память: до 16 ГБ

Память: до 512 ГБ

Задняя камера: основная 50 МП (OIS) + сверхширокоугольная 8 МП

Фронтальная камера: 16 МП

Аккумулятор: 6400 мАч

Зарядка: 80 Вт проводная

ОС: Vivo FunTouch OS 15 на базе Android 15.

OPPO Find N5

Oppo Find X7 Ultra

OPPO Find N5 планируется выпустить в Китае в феврале. Демонстрируя боковой профиль смартфона, OPPO заявила, что Find N5 станет самым тонким в мире складным флагманским устройством. Компания также подтвердила, что смартфон будет поддерживать сертифицированную беспроводную зарядку Qi, что позволит пользователям заряжать устройство с помощью различных совместимых с Qi беспроводных зарядных устройств и внешних аккумуляторов.

Ожидаемые характеристики:

Дисплей: основной экран 6,85 дюйма с разрешением 2K и технологией LTPO для адаптивной частоты обновления

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: система из трех камер, перископический зум-объектив Hasselblad

Аккумулятор: кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6000 мАч

Зарядка: проводная 80 Вт, беспроводная зарядка Qi

Операционная система: ColorOS на базе Android 15.

Xiaomi 15

Xiaomi 14

Сообщается, что китайская Xiaomi представит свои новые флагманские смартфоны серии Xiaomi 15 по всему миру на Mobile World Congress в марте. Запущенная в родной стране компании в октябре прошлого года, серия включает стандартную и Pro-модель.

Ожидается, что компания также выпустит модель Ultra этого смартфона примерно в то же время. Работающие на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite смартфоны серии Xiaomi 15 оснащены системой камер, совместно созданной немецким брендом Leica.

Характеристики Xiaomi 15:

Дисплей: 6,36-дюймовый микроизогнутый OLED (LTPO), разрешение 1,5K, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 3200 нит, Dolby Vision

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Задняя камера: 50 МП основная (OIS) + 50 МП сверхширокоугольная + 50 МП телефото (3,2-кратный зум)

Фронтальная камера: 32 МП

Аккумулятор: 5400 мАч

Зарядка: 90 Вт проводная, 50 Вт беспроводная

ОС: HyperOS 2 на базе Android 15

Характеристики Xiaomi 15 Pro:

Дисплей: 6,73-дюймовый OLED (LTPO), разрешение 2K, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 3200 нит, Dolby Vision

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Задняя камера: основная 50 МП (OIS) + сверхширокоугольная 50 МП + перископическая телефото 50 МП (5-кратный зум)

Фронтальная камера: 32 МП

Аккумулятор: 6100 мАч

Зарядка: 90 Вт проводная, 50 Вт беспроводная

ОС: HyperOS 2 на базе Android 15

Помимо этих запусков, ожидается, что и Google, и Apple выпустят более доступные версии своих флагманских смартфонов. Ожидается, что Google выпустит Pixel 9a в марте, а Apple, как сообщается, планирует выпустить четвертое поколение iPhone SE в апреле.

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S25 Edge оказался лучше конкурентов. Даже если Galaxy S25 Edge в конечном итоге покажется "просто" более тонким Galaxy S25, этого может быть достаточно, чтобы привлечь покупателей.