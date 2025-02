П'ять релізів смартфонів: моделі від Vivo, Nothing, OnePlus та інших брендів (фото, відео)

У добірці — Vivo V50, Nothing Phone 3а, iQOO Neo 10r, OPPO Find N5, Xiaomi 15.

Моделі смартфонів на ОС Android, випуск яких відбудеться зовсім скоро, розглянуло видання Business Standard. ЗМІ пише про характеристики новинок.

Vivo V50

Китайська компанія Vivo підтвердила, що скоро випустить свій смартфон V50. Перед запуском Vivo підтвердила кілька подробиць про майбутній смартфон, включно з дизайном, ємністю акумулятора і багато іншого.

Vivo V50 буде доступний у колірних рішеннях Titanium Gray, Rose Red і Starry Night, причому останній відрізнятиметься динамічним ефектом 3D-мерехтіння. Смартфон буде оснащений дисплеєм з чотирма вигинами, системою камер Zeiss і буде оснащений акумулятором ємністю 6000 мАг.

Очікувані характеристики:

Дисплей: 6,7-дюймовий AMOLED із чотирма вигинами, частота оновлення 120 Гц

Процесор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Задня камера: основна 50 МП + надширококутна 50 МП

Фронтальна камера: 50 МП

Акумулятор: 6000 мАг

Зарядка: дротова зарядка потужністю 90 Вт

ОС: FunTouchOS 15 на базі Android 15.

Захист: IP68 + IP69

Nothing Phone 3а

Нічого Телефон Фото: Nothing

Британський бренд Nothing запускає серію Phone 3a 4 березня. Очікується, що серія включатиме дві моделі, наступників смартфонів Phone 2a і Phone 2a Plus. Принаймні одна з моделей серії, як очікується, буде оснащена потрійною камерою ззаду, яка, ймовірно, включає телеоб'єктив. Моделі серії Nothing Phone 3a також будуть оснащені спеціальною кнопкою камери, як у iPhone 16.

Технічні характеристики:

Дисплей: 6,8-дюймовий AMOLED-дисплей

Процесор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

Задня камера: основна 50 МП + телеоб'єктив 50 МП + надширококутна 8 МП

Фронтальна камера: 32 МП селфі

Акумулятор: 5000 мАг

ОС: Nothing OS 3.1 на базі Android 15

iQOO Neo 10r

iQOO Z9 Turbo+ Фото: iQOO

iQOO оголосила про запуск смартфона Neo 10r. Смартфон матиме двоколірне оздоблення ззаду. Згідно з повідомленнями, iQOO Neo 10r може бути перейменованою версією смартфона iQOO Z9 Turbo Endurance Edition, який був випущений в Китаї минулого місяця.

Очікувані характеристики:

Дисплей: 6,78-дюймовий AMOLED, роздільна здатність 1260x2800, частота оновлення 144 Гц, HDR

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Оперативна пам'ять: до 16 ГБ

Пам'ять: до 512 ГБ

Задня камера: основна 50 МП (OIS) + надширококутна 8 МП

Фронтальна камера: 16 МП

Акумулятор: 6400 мАг

Зарядка: 80 Вт дротова

ОС: Vivo FunTouch OS 15 на базі Android 15.

OPPO Find N5

Oppo Find X7 Ultra

OPPO Find N5 планується випустити в Китаї в лютому. Демонструючи бічний профіль смартфона, OPPO заявила, що Find N5 стане найтоншим у світі складним флагманським пристроєм. Компанія також підтвердила, що смартфон буде підтримувати сертифіковану бездротову зарядку Qi, що дасть змогу користувачам заряджати пристрій за допомогою різних сумісних з Qi бездротових зарядних пристроїв і зовнішніх акумуляторів.

Очікувані характеристики:

Дисплей: основний екран 6,85 дюйма з роздільною здатністю 2K і технологією LTPO для адаптивної частоти оновлення

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: система з трьох камер, перископічний зум-об'єктив Hasselblad

Акумулятор: кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 6000 мАг

Зарядка: дротова 80 Вт, бездротова зарядка Qi

Операційна система: ColorOS на базі Android 15.

Xiaomi 15

Xiaomi 14

Повідомляється, що китайська Xiaomi представить свої нові флагманські смартфони серії Xiaomi 15 по всьому світу на Mobile World Congress у березні. Запущена в рідній країні компанії в жовтні минулого року, серія включає стандартну і Pro-модель.

Очікується, що компанія також випустить модель Ultra цього смартфона приблизно в той самий час. Смартфони серії Xiaomi 15, що працюють на чипі Qualcomm Snapdragon 8 Elite, оснащені системою камер, спільно створеною німецьким брендом Leica.

Характеристики Xiaomi 15:

Дисплей: 6,36-дюймовий мікроізогнутий OLED (LTPO), роздільна здатність 1,5K, частота оновлення 120 Гц, пікова яскравість 3200 ніт, Dolby Vision

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Задня камера: 50 МП основна (OIS) + 50 МП надширококутна + 50 МП телефото (3,2-кратний зум)

Фронтальна камера: 32 МП

Акумулятор: 5400 мАг

Зарядка: 90 Вт дротова, 50 Вт бездротова

ОС: HyperOS 2 на базі Android 15

Характеристики Xiaomi 15 Pro:

Дисплей: 6,73-дюймовий OLED (LTPO), роздільна здатність 2K, частота оновлення 120 Гц, пікова яскравість 3200 ніт, Dolby Vision

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Задня камера: основна 50 МП (OIS) + надширококутна 50 МП + перископічна телефото 50 МП (5-кратний зум)

Фронтальна камера: 32 МП

Акумулятор: 6100 мАг

Зарядка: 90 Вт дротова, 50 Вт бездротова

ОС: HyperOS 2 на базі Android 15

Крім цих запусків, очікується, що і Google, і Apple випустять більш доступні версії своїх флагманських смартфонів. Очікується, що Google випустить Pixel 9a в березні, а Apple, як повідомляється, планує випустити четверте покоління iPhone SE у квітні.

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy S25 Edge виявився кращим за конкурентів. Навіть якщо Galaxy S25 Edge в кінцевому підсумку здасться "просто" більш тонким Galaxy S25, цього може бути достатньо, щоб привабити покупців.