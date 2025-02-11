Контролирует тысячи дронов одновременно: в США создали новую технологию для военных

Программное обеспечение AMORPHOUS может контролировать группу беспилотников, полезных нагрузок и систем, даже если у них разные производители.

Related video

Американская военно-промышленная компания L3Harris Technologies представила программное решение под названием AMORPHOUS, предназначенное для управления тысячами дронов через единый пользовательский интерфейс. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте L3Harris.

Сообщается, что новое программное обеспечение позволит Вооруженным силам США и союзникам контролировать множество беспилотных платформ, полезных нагрузок и систем, даже если их производят разные компании.

"Автономность — это фактор усиления, поэтому мы разработали AMORPHOUS как многодоменную, многоцелевую возможность, которая быстро интегрирует множество беспилотных систем в боевом пространстве", — заявил президент подразделения Integrated Mission Systems компании L3Harris Джон Рэмбо.

Как отмечают в компании, AMORPHOUS поддерживает децентрализованное принятие решений, что позволяет отдельным беспилотным средствам автономно выполнять свои собственные задачи и принимать тактические решения в режиме реального времени внутри сети.

Важно

В 100 000 раз дешевле: создана система, которая "видит" все БПЛА на малых высотах

В настоящее время L3Harris разрабатывает прототипы с использованием архитектуры AMORPHOUS по контрактам для армии США и подразделения оборонных инноваций. В ходе испытаний технология продемонстрировала способность управлять несколькими отдельными системами на нескольких типах транспортных средств, работающих в разных доменах.

Напомним, группа инженеров из Массачусетского технологического института разработала новый метод обучения беспилотных технологий, который позволяет им безопасно работать в переполненном пространстве.

В свою очередь в РФ заявили о разработке системы "Цербер", предназначенной для управления оптоволоконными беспилотными летательными аппаратами. Комплекс может запускать и контролировать до 12 дронов.