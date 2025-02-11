Контролює тисячі дронів одночасно: у США створили нову технологію для військових

Програмне забезпечення AMORPHOUS може контролювати групу безпілотників, корисних навантажень і систем, навіть якщо у них різні виробники.

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Американська військово-промислова компанія L3Harris Technologies представила програмне рішення під назвою AMORPHOUS, призначене для управління тисячами дронів через єдиний користувальницький інтерфейс. Про це йдеться у пресрелізі на офіційному сайті L3Harris.

Повідомляють, що нове програмне забезпечення дасть змогу Збройним силам США і союзникам контролювати безліч безпілотних платформ, корисних навантажень і систем, навіть якщо їх виробляють різні компанії.

"Автономність — це фактор посилення, тому ми розробили AMORPHOUS як багатодоменну, багатоцільову можливість, яка швидко інтегрує безліч безпілотних систем у бойовому просторі", — заявив президент підрозділу Integrated Mission Systems компанії L3Harris Джон Рембо.

Як зазначають у компанії, AMORPHOUS підтримує децентралізоване ухвалення рішень, що дає змогу окремим безпілотним засобам автономно виконувати свої власні завдання та ухвалювати тактичні рішення в режимі реального часу всередині мережі.

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Наразі L3Harris розробляє прототипи з використанням архітектури AMORPHOUS за контрактами для армії США і підрозділу оборонних інновацій. Під час випробувань технологія продемонструвала здатність керувати кількома окремими системами на кількох типах транспортних засобів, що працюють у різних доменах.

Нагадаємо, група інженерів із Массачусетського технологічного інституту розробила новий метод навчання безпілотних технологій, який дає їм змогу безпечно працювати в переповненому просторі.

Своєю чергою в РФ заявили про розробку системи "Цербер", призначеної для управління оптоволоконними безпілотними літальними апаратами. Комплекс може запускати і контролювати до 12 дронів.