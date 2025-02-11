"Монстр на солнечных батареях": как работает самая маленькая в мире зарядная станция (фото)

Компактная зарядная станция Jackery Explorer 100 Plus весит менее одного килограмма и может заряжаться от солнечного света за два часа.

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Зарядная станция Explorer 100 Plus является наиболее компактной в ассортименте компании Jackery и позиционируется, как самая маленькая в мире. Своим опытом использования Jackery Explorer 100 Plus поделился обозреватель портала ZDNet Адриан Кингсли-Хьюз.

Зарядная станция Jackery Explorer 100 Plus имеет следующие характеристики:

емкость — 31 000 МАч;

общая мощность — 128 Вт;

срок службы батареи — 2000 циклов до 80%+ емкости;

вес — 965 г;

размеры — 12,6x8,65x8,7 см;

время зарядки – около 2 часов от солнечной панели SolarSaga 100, 1,8 часа от зарядного устройства и 2,5 часа от автомобильной зарядки;

Explorer 100 Plus оснащена набором аккумуляторов LiFePO4, способных хранить 100 Вт·ч энергии — максимально допустимый уровень для самолета без дополнительных нормативных документов. Есть три USB-выхода: два порта USB-C и один порт USB-A.

На компактном дисплее отражается вся необходимая информация, включая выходную мощность, оставшееся время зарядки и разрядки, индикатор низкого заряда батареи и предупреждения о высоких и низких температурах батареи.

Jackery Explorer 100 Plus Фото: Kingsley-Hughes/ZDNET

По словам автора статьи, Explorer 100 Plus успешно прошла тестирование, подтвердив заявленные характеристики, в том числе способность выдерживать перегрузки без перегрева. Обозреватель описывает зарядную станцию, как "монстра на солнечных батареях".

Единственным недостатком Explorer 100 Plus обозреватель считает ее форму, так как станция не очень подходит для ношения в сумке от ноутбука. Он также отметил, что для тех, кто просто ищет внешний аккумулятор цена в 149 долларов может оказаться слишком высокой.

"Придраться к Jackery Explorer 100 Plus сложно. Это компактная электростанция, идеально подходящая для приключений, где ее более крупные аналоги могут оказаться неподходящими. Она выглядит как электростанция и работает как электростанция. А с ее 31 000 МАч энергии это, несомненно, серьезный аппарат", — заключил Адриан Кингсли-Хьюз.

Напомним, ранее обозреватель ZDNet Мария Диас протестировала зарядную станцию EcoFlow River 3, отметив, что данная модель подойдет для зарядки небольших гаджетов в дороге и питания отдельных устройств во время коротких отключений света.

Также сообщалось, что компания Marsriva выпустила зарядную станцию Marsriva MP12, особенностью которой является наличие динамиков и встроенная мультимедийная система.