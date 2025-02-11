"Монстр на сонячних батареях": як працює найменша у світі зарядна станція (фото)

Компактна зарядна станція Jackery Explorer 100 Plus важить менше одного кілограма і може заряджатися від сонячного світла за дві години.

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Зарядна станція Explorer 100 Plus є найкомпактнішою в асортименті компанії Jackery і позиціонується, як найменша у світі. Своїм досвідом використання Jackery Explorer 100 Plus поділився оглядач порталу ZDNet Адріан Кінгслі-Хьюз.

Зарядна станція Jackery Explorer 100 Plus має такі характеристики:

ємність — 31 000 МАг;

загальна потужність — 128 Вт;

термін служби батареї — 2000 циклів до 80%+ ємності;

вага — 965 г;

розміри — 12,6x8,65x8,7 см;

час заряджання — близько 2 годин від сонячної панелі SolarSaga 100, 1,8 години від зарядного пристрою і 2,5 години від автомобільної зарядки;

Explorer 100 Plus оснащена набором акумуляторів LiFePO4, здатних зберігати 100 Вт-год енергії — максимально допустимий рівень для літака без додаткових нормативних документів. Є три USB-виходи: два порти USB-C і один порт USB-A.

На компактному дисплеї відображається вся необхідна інформація, включно з вихідною потужністю, часом, що залишився для заряджання й розряджання, індикатором низького заряду батареї та попередженнями про високі й низькі температури батареї.

Jackery Explorer 100 Plus Фото: Kingsley-Hughes/ZDNET

За словами автора статті, Explorer 100 Plus успішно пройшла тестування, підтвердивши заявлені характеристики, зокрема здатність витримувати перевантаження без перегріву. Оглядач описує зарядну станцію, як "монстра на сонячних батареях".

Єдиним недоліком Explorer 100 Plus оглядач вважає її форму, оскільки станція не дуже підходить для носіння в сумці від ноутбука. Він також зазначив, що для тих, хто просто шукає зовнішній акумулятор ціна в 149 доларів може виявитися занадто високою.

"Причепитися до Jackery Explorer 100 Plus складно. Це компактна електростанція, що ідеально підходить для пригод, де її більші аналоги можуть виявитися невідповідними. Вона виглядає як електростанція і працює як електростанція. А з її 31 000 МАг енергії це, безсумнівно, серйозний апарат", — підсумував Адріан Кінгслі-Хьюз.

Нагадаємо, раніше оглядачка ZDNet Марія Діас протестувала зарядну станцію EcoFlow River 3, зазначивши, що дана модель підійде для заряджання невеликих ґаджетів у дорозі та живлення окремих пристроїв під час коротких відключень світла.

Також повідомлялося, що компанія Marsriva випустила зарядну станцію Marsriva MP12, особливістю якої є наявність динаміків і вбудована мультимедійна система.