Поможет Европе потеснить Китай: представлено решение важной проблемы с аккумуляторами

Новая ИИ- технология Batty от Sphere Energy может удвоить скорость разработки электромобилей, утверждает разработчик.

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Немецкий стартап Sphere Energy представил инновационную систему искусственного интеллекта (ИИ) под названием Batty, которая может моделировать поведение аккумулятора в различных реальных условиях. Об этом пишет портал TheNextWeb.

Сообщается, что Batty имитирует различные условия работы аккумулятора, от экстремальных температур на дороге до различных стилей вождения. Для анализа разработка использует ИИ, отточенный на данных более тысячи батарей. Производители автомобилей также добавляют свою собственную информацию

Согласно заявлению компании, Batty сокращает срок тестирования более чем на год. Это позволит производителям быстрее создавать прототипы аккумуляторов и выходить на рынок электромобилей, электролодок и систем хранения энергии. В частности, Sphere обещает удвоить скорость разработки электромобилей.

"Сейчас никто — даже Tesla — не может точно оценить срок службы своей батареи. Это будет нечто действительно новаторское", — заявил соучредитель стартапа Лукас Лутц.

Ускоренное тестирование позволит производителям существенно сэкономить, что в перспективе может снизить цены на автомобили резко упадут. Кроме того, технология будет стимулировать инновации в области аккумуляторов.

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Компания Sphere представила проект в прошлом месяце в исследовательской лаборатории IBM в Швейцарии. Ожидается, что технология поможет производителям электромобилей на континенте, которые стремительно теряют долю рынка из-за конкуренции с Китаем.

"Разработка аккумуляторов — это для них огромная головная боль, и так быть не должно. Мы действительно хотим снять с них это бремя", — подчеркнул Лукас Лутц.

Напомним, группа ученых из Сеульского национального университета науки и технологий в Южной Корее разработала инновационную технологию для улучшения литий-ионных аккумуляторов.

В свою очередь китайская компания Zeekr представила новую модель электромобиля Zeekr 7X с 800-вольтовым аккумулятором Golden Battery, способным заряжаться на 80% за 9 минут.