Допоможе Європі потіснити Китай: представлено рішення важливої проблеми з акумуляторами

Нова ШІ-технологія Batty від Sphere Energy може подвоїти швидкість розробки електромобілів, стверджує розробник.

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Німецький стартап Sphere Energy представив інноваційну систему штучного інтелекту (ШІ) під назвою Batty, яка може моделювати поведінку акумулятора в різних реальних умовах. Про це пише портал TheNextWeb.

Повідомляється, що Batty імітує різні умови роботи акумулятора, від екстремальних температур на дорозі до різних стилів водіння. Для аналізу розробка використовує ШІ, відточений на даних понад тисячі батарей. Виробники автомобілів також додають свою власну інформацію

Згідно із заявою компанії, Batty скорочує термін тестування більш ніж на рік. Це дасть змогу виробникам швидше створювати прототипи акумуляторів і виходити на ринок електромобілів, електровантажок і систем зберігання енергії. Зокрема, Sphere обіцяє подвоїти швидкість розробки електромобілів.

"Зараз ніхто — навіть Tesla — не може точно оцінити термін служби своєї батареї. Це буде щось справді новаторське", — заявив співзасновник стартапу Лукас Лутц.

Прискорене тестування дасть змогу виробникам істотно заощадити, що в перспективі може знизити ціни на автомобілі різко впадуть. Крім того, технологія стимулюватиме інновації в галузі акумуляторів.

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Компанія Sphere презентувала проект минулого місяця в дослідницькій лабораторії IBM у Швейцарії. Очікується, що технологія допоможе виробникам електромобілів на континенті, які стрімко втрачають частку ринку через конкуренцію з Китаєм.

"Розробка акумуляторів — це для них величезний головний біль, і так бути не повинно. Ми справді хочемо зняти з них цей тягар", — наголосив Лукас Лутц.

Нагадаємо, група вчених із Сеульського національного університету науки і технологій у Південній Кореї розробила інноваційну технологію для поліпшення літій-іонних акумуляторів.

Зі свого боку китайська компанія Zeekr представила нову модель електромобіля Zeekr 7X з 800-вольтовим акумулятором Golden Battery, здатним заряджатися на 80% за 9 хвилин.