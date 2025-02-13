Прослужат в 10 раз дольше: в Китае научились "оживлять" стареющие аккумуляторы

"Инъекции" ионов лития продлевают срок службы батарей с 1000–1500 циклов зарядки до 10 000 циклов, утверждают ученые.

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Группа китайских исследователей из Университета Фудань разработала технологию, которая потенциально может продлить срок службы литий-ионных аккумуляторов на десятилетия. Об этом пишет China Daily.

Суть метода заключается во введении "инъекций" специальном разработанной молекулы в стареющие батареи. Таким образом в аккумуляторах восполняются потерянные ионы лития. Ожидается, что благодаря этому методу аккумуляторы смогут выдержать не 1000–1500 циклов зарядки (6–8 лет), а целых 10 000 циклов и более.

Ученые заявили, что провели первые испытания на "реальных аккумуляторных устройствах", а не на теоретических моделях. На данный момент команда работает над масштабированием производства молекул, которые являются носителями ионов лития.

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Исследователи уже сотрудничают с ведущими мировыми производителями аккумуляторов для коммерциализации своей технологии. По словам отраслевых экспертов, в случае успешного внедрения эта инновация может существенно повлиять на отрасли, зависящие от литиевых батарей, от бытовой электроники до электромобилей.

Напомним, британская компания Altilium перерабатывает использованные литий-железо-фосфатные аккумуляторы, извлекая из них литий и графит для повторного использования в новых аккумуляторах.

Также сообщалось, что группа ученых из Южной Кореи разработала технологию, которая позволяет увеличить срок службы, стабильность и плотности энергии литий-ионных аккумуляторов.