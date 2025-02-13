Прослужать у 10 разів довше: у Китаї навчилися "оживляти" акумулятори, що старіють

"Ін'єкції" іонів літію подовжують термін служби батарей з 1000-1500 циклів зарядки до 10 000 циклів, стверджують учені.

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Група китайських дослідників з Університету Фудань розробила технологію, яка потенційно може продовжити термін служби літій-іонних акумуляторів на десятиліття. Про це пише China Daily.

Суть методу полягає у введенні "ін'єкцій" спеціально розробленої молекули в старіючі батареї. Таким чином в акумуляторах заповнюються втрачені іони літію. Очікується, що завдяки цьому методу акумулятори зможуть витримати не 1000-1500 циклів зарядки (6-8 років), а цілих 10 000 циклів і більше.

Вчені заявили, що провели перші випробування на "реальних акумуляторних пристроях", а не на теоретичних моделях. Наразі команда працює над масштабуванням виробництва молекул, які є носіями іонів літію.

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Дослідники вже співпрацюють з провідними світовими виробниками акумуляторів для комерціалізації своєї технології. За словами галузевих експертів, у разі успішного впровадження ця інновація може суттєво вплинути на галузі, що залежать від літієвих батарей, від побутової електроніки до електромобілів.

Нагадаємо, британська компанія Altilium переробляє використані літій-залізо-фосфатні акумулятори, витягуючи з них літій і графіт для повторного використання в нових акумуляторах.

Також повідомлялося, що група вчених з Південної Кореї розробила технологію, яка дає змогу збільшити термін служби, стабільність і щільність енергії літій-іонних акумуляторів.