Солнечные панели могут подешеветь: найден способ, как это сделать с эффективностью 99%
Автоматизированная технология американской компании PV Circonomy восстанавливает 99,3% материалов старых солнечных батарей, выброшенных на свалку.
Калифорнийская компания PV Circonomy перерабатывает солнечные панели с помощью запатентованной автоматизированной технологии. Об этом сообщает interestingengineering.com.
А недавно была создана первая в мире солнечная черепица на гвоздях, которая вырабатывает на 23% больше энергии, чем предыдущая модель, как утверждает производитель.
Благодаря коэффициенту восстановления материалов 99,3% технология сокращает отходы и позволяет повторно использовать ценные ресурсы. Линия переработки включает PV Circulator и два технологических блока, которые очищают такие материалы, как этиленвинилацетат (EVA) и стекло для повторного использования.
PV Circulator — это машина мощностью 60 кВт, которая механически обрабатывает одну солнечную панель 60/72-элементов в минуту. Она может обрабатывать до 10 000 т панелей в год. Более того, она использует компьютерное зрение и алгоритмы машинного обучения для идентификации каждой панели, автоматически удаляя алюминиевые рамы и распределительные коробки. Затем при помощи воздушного потока тщательно отделяет оставшиеся материалы — задние листы, инкапсулянты и ценные кремниевые элементы — без смешивания или химических реакций. Применение воздуха сохраняет свойства кремния и металлов, делая их пригодными для дальнейшей обработки с помощью электростатического разделения. Все блоки PV Circonomy соединены в нейронную сеть, что позволяет им обмениваться данными и оптимизировать процессы.
Отдельная установка перерабатывает стекло, извлеченное из фотоэлементов. В итоге получается материал, соответствующий стандарту ASTM C1866. Данный стандарт сертифицирует материал как "пуццолан из молотого стекла", который может использоваться в качестве дополнительного цементирующего вещества при производстве бетона.
Имеется и машина для переработки этиленвинилацетата (EVA), которая использует специальную "технологию де-сшивания" для превращения переработанного EVA из солнечных панелей в высококачественный полимер PCR. EVA широко используется как в фотоэлементах (11%), так и в обуви (50%).
"До сих пор не было способа перерабатывать EVA из солнечных панелей. Новый процесс PV Circonomy позволяет это делать, то есть ваша следующая пара кроссовок может быть изготовлена из материалов старых солнечных батарей", — резюмирует СМИ.
Ранее мы писали про "прозрачный" солнечный элемент, который поглощает свет с двух сторон. По словам исследователей, новые солнечные элементы сохраняют 80% своей эффективности после 1000 часов работы.