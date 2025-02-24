Солнечные панели могут подешеветь: найден способ, как это сделать с эффективностью 99%

Автоматизированная технология американской компании PV Circonomy восстанавливает 99,3% материалов старых солнечных батарей, выброшенных на свалку.

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Калифорнийская компания PV Circonomy перерабатывает солнечные панели с помощью запатентованной автоматизированной технологии. Об этом сообщает interestingengineering.com.

А недавно была создана первая в мире солнечная черепица на гвоздях, которая вырабатывает на 23% больше энергии, чем предыдущая модель, как утверждает производитель.

Благодаря коэффициенту восстановления материалов 99,3% технология сокращает отходы и позволяет повторно использовать ценные ресурсы. Линия переработки включает PV Circulator и два технологических блока, которые очищают такие материалы, как этиленвинилацетат (EVA) и стекло для повторного использования.

PV Circulator — это машина мощностью 60 кВт, которая механически обрабатывает одну солнечную панель 60/72-элементов в минуту. Она может обрабатывать до 10 000 т панелей в год. Более того, она использует компьютерное зрение и алгоритмы машинного обучения для идентификации каждой панели, автоматически удаляя алюминиевые рамы и распределительные коробки. Затем при помощи воздушного потока тщательно отделяет оставшиеся материалы — задние листы, инкапсулянты и ценные кремниевые элементы — без смешивания или химических реакций. Применение воздуха сохраняет свойства кремния и металлов, делая их пригодными для дальнейшей обработки с помощью электростатического разделения. Все блоки PV Circonomy соединены в нейронную сеть, что позволяет им обмениваться данными и оптимизировать процессы.

Отдельная установка перерабатывает стекло, извлеченное из фотоэлементов. В итоге получается материал, соответствующий стандарту ASTM C1866. Данный стандарт сертифицирует материал как "пуццолан из молотого стекла", который может использоваться в качестве дополнительного цементирующего вещества при производстве бетона.

Имеется и машина для переработки этиленвинилацетата (EVA), которая использует специальную "технологию де-сшивания" для превращения переработанного EVA из солнечных панелей в высококачественный полимер PCR. EVA широко используется как в фотоэлементах (11%), так и в обуви (50%).

"До сих пор не было способа перерабатывать EVA из солнечных панелей. Новый процесс PV Circonomy позволяет это делать, то есть ваша следующая пара кроссовок может быть изготовлена ​​из материалов старых солнечных батарей", — резюмирует СМИ.

Ранее мы писали про "прозрачный" солнечный элемент, который поглощает свет с двух сторон. По словам исследователей, новые солнечные элементы сохраняют 80% своей эффективности после 1000 часов работы.