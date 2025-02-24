Сонячні панелі можуть подешевшати: знайдено спосіб, як це зробити з ефективністю 99%

Автоматизована технологія американської компанії PV Circonomy відновлює 99,3% матеріалів старих сонячних батарей, викинутих на смітник.

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Каліфорнійська компанія PV Circonomy переробляє сонячні панелі за допомогою запатентованої автоматизованої технології. Про це повідомляє interestingengineering.com.

А нещодавно було створено першу у світі сонячну черепицю на цвяхах, яка виробляє на 23% більше енергії, ніж попередня модель, як стверджує виробник.

Завдяки коефіцієнту відновлення матеріалів 99,3% технологія скорочує відходи і дозволяє повторно використовувати цінні ресурси. Лінія переробки включає PV Circulator і два технологічні блоки, які очищають такі матеріали, як етиленвінілацетат (EVA) і скло для повторного використання.

PV Circulator — це машина потужністю 60 кВт, яка механічно обробляє одну сонячну панель 60/72-елементів за хвилину. Вона може обробляти до 10 000 т панелей на рік. Більш того, вона використовує комп'ютерний зір і алгоритми машинного навчання для ідентифікації кожної панелі, автоматично видаляючи алюмінієві рами і розподільні коробки. Потім за допомогою повітряного потоку ретельно відокремлює матеріали, що залишилися, — задні листи, інкапсулянти і цінні кремнієві елементи — без змішування або хімічних реакцій. Застосування повітря зберігає властивості кремнію і металів, роблячи їх придатними для подальшого оброблення за допомогою електростатичного розділення. Усі блоки PV Circonomy з'єднані в нейронну мережу, що дає їм змогу обмінюватися даними та оптимізувати процеси.

Окрема установка переробляє скло, витягнуте з фотоелементів. У підсумку виходить матеріал, що відповідає стандарту ASTM C1866. Даний стандарт сертифікує матеріал як "пуццолан з меленого скла", який можна використовувати як додаткову цементувальну речовину при виробництві бетону.

Є й машина для переробки етиленвінілацетату (EVA), що використовує спеціальну "технологію де-зшивання" для перетворення переробленого EVA із сонячних панелей на високоякісний полімер PCR. EVA широко використовується як у фотоелементах (11%), так і у взутті (50%).

"Досі не було способу переробляти EVA з сонячних панелей. Новий процес PV Circonomy дає змогу це робити, тобто ваша наступна пара кросівок може бути виготовлена з матеріалів старих сонячних батарей", — резюмує ЗМІ.

Раніше ми писали про "прозорий" сонячний елемент, який поглинає світло з двох сторін. За словами дослідників, нові сонячні елементи зберігають 80% своєї ефективності після 1000 годин роботи.