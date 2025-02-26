Побьет рекорд США: Китай построит гигантскую систему аккумуляторов на 12,5 ГВт*ч

Запасов электроэнергии в аккумуляторной системе BYD может хватить, чтобы полностью обеспечивать более 1000 домов в течение целого года.

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Китайская энергетическая компания BYD Energy построит в Саудовской Аравии аккумуляторную систему, которая будет хранить 12,5 ГВт-ч электроэнергии и станет крупнейшей в своем роде. Об этом пишет портал New Atlas.

Сообщается, что компания BYD развернет свое оборудование на пяти площадках. На объектах установят ​​системы хранения энергии MC Cube-T нового поколения с эффективными и компактными батареями Blade внутри.

По данным портала, эти пять объектов в совокупности смогут хранить почти в четыре раза больше энергии, чем американский проект Edwards & Sanborn, который на сегодня считается крупнейшим в мире объектом такого рода и хранит 3,287 ГВт*ч энергии.

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В издании подчеркнули, что среднестатистическое домохозяйство в США потребляет около 1000 КВт*ч в месяц. Поскольку 1 ГВт*ч равен 1 миллиону КВт*ч, система BYD теоретически могла бы обеспечивать электроэнергией около 1042 домов в течение целого года.

Проект является частью инициативы Саудовской Аравии Vision 2030, согласно которой в течение следующих пяти лет страна должна производить 50% электроэнергии из возобновляемых источников.

Напомним, ранее китайская компания Rongke Power объявила о завершении крупнейшего в своем роде проекта по строительству ванадиевых проточных редокс-батарей мощностью 175 МВт и емкостью 700 МВт*ч.