Поб'є рекорд США: Китай побудує гігантську систему акумуляторів на 12,5 ГВт*год

Запасів електроенергії в акумуляторній системі BYD може вистачити, щоб повністю забезпечувати понад 1000 будинків протягом цілого року.

Related video

Китайська енергетична компанія BYD Energy побудує в Саудівській Аравії акумуляторну систему, яка зберігатиме 12,5 ГВт-год електроенергії і стане найбільшою у своєму роді. Про це пише портал New Atlas.

Повідомляється, що компанія BYD розгорне своє обладнання на п'яти майданчиках. На об'єктах встановлять системи зберігання енергії MC Cube-T нового покоління з ефективними та компактними батареями Blade всередині.

За даними порталу, що ці п'ять об'єктів у сукупності зможуть зберігати майже вчетверо більше енергії, ніж американський проєкт Edwards & Sanborn, який на сьогодні вважається найбільшим у світі об'єктом такого роду і зберігає 3,287 ГВт*год енергії.

Важливо

Створено батарею, яка перетворює ядерні відходи на енергію: як вона працює

У виданні підкреслили, що середньостатистичне домогосподарство в США споживає близько 1000 КВт*год на місяць. Оскільки 1 ГВт*год дорівнює 1 мільйону КВт*год, система BYD теоретично могла б забезпечувати електроенергією близько 1042 будинків протягом цілого року.

Проєкт є частиною ініціативи Саудівської Аравії Vision 2030, згідно з якою протягом наступних п'яти років країна повинна виробляти 50% електроенергії з поновлюваних джерел.

Нагадаємо, раніше китайська компанія Rongke Power оголосила про завершення найбільшого у своєму роді проєкту з будівництва ванадієвих проточних редокс-батарей потужністю 175 МВт і ємністю 700 МВт*год.