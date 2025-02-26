iPhone исправляет слово "расист" на "Трамп": в Apple отреагировали на скандал (видео)

Неожиданную ошибку диктовки заметили пользователи. Это произошло, когда компания прилагает усилия для укрепления отношений с новой администрацией США.

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Пользователи iPhone обратили внимание на интересную ошибку. Во время голосовой диктовки смартфон автоматически заменяет слово "расист" и "Трамп". Об этом 26 февраля сообщили в The Financial Times.

Выяснилось, что недостаток системы коснулся не только слова "расист". Во время диктовки iPhone неправильно считывает все слова с согласной "r", недолго демонстрируя их как "Трамп".

Ошибку не только заметили пользователи, но и сделали популярной благодаря TikTok. В издании отметили, что скандал произошел на фоне усилий компании стоимостью в 3,7 триллиона долларов укрепить отношения с администрацией президента Дональда Трампа. В Apple отреагировали на ситуацию.

"Мы знаем о проблеме с моделью распознавания речи, которая поддерживает диктовку, и сегодня мы запускаем ее исправление", — заявила пресс-служба.

В Apple объяснили, что система распознает произнесенные голосом слова по уровню "фонетического перекрытия". Разные слова имеют похожие звуки, и "услышав" согласную "r", модель может ошибочно предлагать "Трамп".

Американский радиоведущий Алекс Джонс обвинил компанию в "подсознательном программировании", а одно из видео об ошибке собрало сотни тысяч лайков до конца дня. Журналисты протестировали систему и обнаружили, что диктовка неправильно "слышит" не только слово "расист".

"Спор о функции преобразования голоса в текст возник в тот самый день, когда акционеры компании проголосовали за отклонение предложения от консервативной некоммерческой организации, которая стремится отменить свою политику разнообразия, справедливости и вовлечения. Apple доказала редкую стойкость среди крупных технологических компаний, отказываясь уступить консервативному давлению в отношении политики", — добавили в издании.

В то же время отмечается, что в последнее время ошибки программного обеспечения — не редкость для Apple. В прошлом месяце компании пришлось удалить функцию автоматического итога новостей, потому что она вводила в заблуждение.

Напомним, сторонники президента США Дональда Трампа хотят изменить конституцию, чтобы республиканца можно было избрать на еще один срок.

В CNN сообщили, что Трамп хочет ввести "золотые карты" в США. Речь идет о праве на ПМЖ в стране и открытии пути к получению гражданства, цена — пять миллионов долларов.