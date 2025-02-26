iPhone виправляє слово "расист" на "Трамп": в Apple відреагували на скандал (відео)

Несподівану помилку диктування помітили користувачі. Це відбулося, коли компанія докладає зусиль для зміцнення відносин з новою адміністрацією США.

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Користувачі iPhone звернули увагу на цікаву помилку. Під час голосового диктування смартфон автоматично заміняє слово "расист" та "Трамп". Про це 26 лютого повідомили у The Financial Times.

З’ясувалося, що недолік системи торкнувся не лише слова "расист". Під час диктування iPhone неправильно зчитує усі слова з приголосною "r", недовго демонструючи їх як "Трамп".

Помилку не лише помітили користувачі, а й зробили популярною завдяки TikTok. У виданні зауважили, що скандал відбувся на тлі зусиль компанії вартістю у 3,7 трильйона доларів зміцнити відносини з адміністрацією президента Дональда Трампа. У Apple відреагували на ситуацію.

"Ми знаємо про проблему з моделлю розпізнавання мовлення, яка підтримує диктування, і сьогодні ми запускаємо її виправлення", — заявила пресслужба.

В Apple пояснили, що система розпізнає промовлені голосом слова за рівнем "фонетичного перекриття". Різні слова мають схожі звуки, і "почувши" приголосну "r", модель може помилково пропонувати "Трамп".

Американський радіоведучий Алекс Джонс звинуватив компанію у "підсвідомому програмуванні", а одне з відео про помилку зібрало сотні тисяч лайків до кінця дня. Журналісти протестували систему й виявили, що диктування неправильно "чує" не лише слово "расист".

"Суперечка щодо функції перетворення голосу в текст виникла в той самий день, коли акціонери компанії проголосували за відхилення пропозиції від консервативної некомерційної організації, яка прагне скасувати свою політику різноманітності, справедливості та залучення. Apple довела рідкісну стійкість серед великих технологічних компаній, відмовляючись поступитися консервативному тиску щодо політики", — додали у виданні.

Водночас зазначається, що останнім часом помилки програмного забезпечення — не рідкість для Apple. Минулого місяця компанії довелося видалити функцію автоматичного підсумку новин, бо вона вводила в оману.

Нагадаємо, прихильники президента США Дональда Трампа хочуть змінити конституцію, щоб республіканця можна було обрати на ще один термін.

У CNN повідомили, що Трамп хоче запровадити "золоті карти" у США. Йдеться про право на ПМП у країні й відкриття шляху до отримання громадянства, ціна — п'ять мільйонів доларів.