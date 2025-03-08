Как узнать, что пора менять смартфон: эксперты назвали 7 предупреждающих знаков

Батарея не держит заряд, ПО не получает обновлений, работа камеры не удовлетворяет — эти и другие причины могут привести к замене смартфона на более новую модель.

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Компании выпускают новые телефоны каждый год — от флагманских моделей до бюджетников. Это не значит, что нужно покупать новый смартфон ежегодно, но есть несколько причин, говорящих о том, что гаджет пора сменить, пишут эксперты androidpolice.com.

Кстати, смартфоны способны шпионить за людьми и даже подслушивать через микрофон. Эксперты рассказали, как распознать такую слежку.

Батарея быстро разряжается

Современные батареи смартфонов сохраняют около 80% первоначальной емкости после 500–1000 циклов зарядки/разрядки, что эквивалентно от 2 до 6 лет максимум. Но со временем батарея, скорее всего, перестанет держать заряд долго. Можно продлить ее срок службы, в том числе проверить, какие приложения разряжают ее, и ограничить их фоновую активность или удалить их. Если это не поможет, то устройство, возможно, придется заменить.

Качество работы камеры больше не удовлетворяет

Производители выпускают новые телефоны с большими и лучшими камерами каждый год. Если фотография важна для вас, а характеристики камеры вашего смартфона больше не соответствуют требованиям, придется купить новый телефон.

Если вы покупаете новое устройство из-за производительности камеры, помните, что не все устройства предлагают одинаковые характеристики. Стоит выбирать тот гаджет, который обладает всеми необходимыми вам функциями.

Нет обновлений безопасности или ПО

Многие старые телефоны получают обновления программного обеспечения и безопасности максимум 2 или 3 года. Если вы в настоящее время используете устройство, которое больше не получает исправлений ПО или безопасности, ваши данные и конфиденциальность могут быть под угрозой. В таком случае покупка нового смартфона — лучший выбор. Стоит приобретать устройства с поддержкой не менее 5 лет. Современные телефоны получают обновления до 7 лет.

Хранилище быстро заполняется

Если вы постоянно удаляете старые фотографии, видео, приложения, чтобы освободить место на смартфоне, а в хранилище больше места не становится, — пришло время купить новый телефон с большим объемом памяти. Многие новые смартфоны поставляются с 128 ГБ в качестве базового варианта хранилища. Этого достаточно для среднего потребителя. Однако может потребоваться больше места, если вы снимаете фотографии и видео высокого разрешения или храните большие файлы.

Смартфон на зарядке Фото: unsplash.com

Время отклика смартфона увеличилось

Большинство устройств замедляются после нескольких лет использования. Учитывая, насколько вы, вероятно, полагаетесь на свой телефон для всего, от рабочих писем до проверки обновлений в социальных сетях, не очень приятно ждать несколько секунд, пока ваш телефон ответит каждый раз, когда вы открываете приложение или нажимаете на что-то. Когда ваш телефон начинает замедляться, иногда быстрая перезагрузка или сброс настроек к заводским настройкам могут дать ему временное ускорение. Но если вы постоянно перезагружаете свое устройство для выполнения основных задач, это признак того, что пора купить новый телефон с быстрым процессором.

Приложения часто выходят из строя

Сбои приложений могут происходить и на новых телефонах. Если вы заметили, что несколько приложений постоянно выходят из строя или дают сбои, это может означать, что у смартфона недостаточно ресурсов для запуска приложения. Приложения лучше всего работают на последней версии ПО и модели самого гаджета. Неудивительно, что старые модели дают сбои при запуске новых приложений.

Устройство несовместимо с 5G

Мобильные сети 5G были развернуты в начале 2019 года, и они сделали доступными более высокие скорости передачи данных и меньшую задержку. Хотя это текущий стандарт, старый телефон может быть несовместим с 5G. Использование устройства, которое не может подключиться к такой сети, означает, что вы упускаете более высокую скорость просмотра и лучшую надежность сети.

Это не большая проблема, если смартфон всегда подключен к домашнему Wi-Fi. Однако, если вы полагаетесь на мобильные данные для своих рабочих и личных нужд, то заметите значительную разницу в скорости сети, если вложите средства в совместимый с 5G телефон.

Ранее мы писали, как скрыть приложения на смартфоне, чтобы их никто не нашел. Бывают ситуации, когда пользователь хочет скрыть приложения от посторонних или от детей. Сделать это довольно просто.