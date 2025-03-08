Як дізнатися, що час міняти смартфон: експерти назвали 7 попереджувальних знаків

Батарея не тримає заряд, ПЗ не отримує оновлень, робота камери не задовольняє — ці та інші причини можуть призвести до заміни смартфона на новішу модель.

Related video

Компанії випускають нові телефони щороку — від флагманських моделей до бюджетників. Це не означає, що потрібно купувати новий смартфон щороку, але є кілька причин, які говорять про те, що гаджет пора змінити, пишуть експерти androidpolice.com.

До речі, смартфони здатні шпигувати за людьми і навіть підслуховувати через мікрофон. Експерти розповіли, як розпізнати таке стеження.

Батарея швидко розряджається

Сучасні батареї смартфонів зберігають близько 80% початкової ємності після 500-1000 циклів зарядки/розрядки, що еквівалентно від 2 до 6 років максимум. Але з часом батарея, швидше за все, перестане тримати заряд довго. Можна продовжити її термін служби, зокрема перевірити, які додатки розряджають її, і обмежити їхню фонову активність або видалити їх. Якщо це не допоможе, то пристрій, можливо, доведеться замінити.

Якість роботи камери більше не задовольняє

Виробники випускають нові телефони з більшими і кращими камерами щороку. Якщо фотографія важлива для вас, а характеристики камери вашого смартфона більше не відповідають вимогам, доведеться купити новий телефон.

Якщо ви купуєте новий пристрій через продуктивність камери, пам'ятайте, що не всі пристрої пропонують однакові характеристики. Варто вибирати той гаджет, який володіє всіма необхідними вам функціями.

Немає оновлень безпеки або ПЗ

Багато старих телефонів отримують оновлення програмного забезпечення та безпеки максимум 2 або 3 роки. Якщо ви зараз використовуєте пристрій, який більше не отримує виправлень ПЗ або безпеки, ваші дані та конфіденційність можуть бути під загрозою. У такому разі купівля нового смартфона — найкращий вибір. Варто купувати пристрої з підтримкою не менше 5 років. Сучасні телефони отримують оновлення до 7 років.

Сховище швидко заповнюється

Якщо ви постійно видаляєте старі фотографії, відео, додатки, щоб звільнити місце на смартфоні, а в сховищі більше місця не стає, — настав час придбати новий телефон з великим об'ємом пам'яті. Багато нових смартфонів поставляються з 128 ГБ як базовий варіант сховища. Цього достатньо для середнього споживача. Однак може знадобитися більше місця, якщо ви знімаєте фотографії та відео високої роздільної здатності або зберігаєте великі файли.

Смартфон на зарядці Фото: unsplash.com

Час відгуку смартфона збільшився

Більшість пристроїв сповільнюються після кількох років використання. З огляду на те, наскільки ви, ймовірно, покладаєтеся на свій телефон для всього, від робочих листів до перевірки оновлень у соціальних мережах, не дуже приємно чекати кілька секунд, доки ваш телефон відповість щоразу, коли ви відкриваєте додаток або натискаєте на щось. Коли ваш телефон починає сповільнюватися, іноді швидке перезавантаження або скидання налаштувань до заводських налаштувань можуть дати йому тимчасове прискорення. Але якщо ви постійно перезавантажуєте свій пристрій для виконання основних завдань, це ознака того, що настав час купити новий телефон зі швидким процесором.

Додатки часто виходять з ладу

Збої додатків можуть відбуватися і на нових телефонах. Якщо ви помітили, що кілька додатків постійно виходять з ладу або дають збої, це може означати, що у смартфона недостатньо ресурсів для запуску застосунку. Додатки найкраще працюють на останній версії ПЗ і моделі самого гаджета. Не дивно, що старі моделі дають збої під час запуску нових додатків.

Пристрій несумісний з 5G

Мобільні мережі 5G були розгорнуті на початку 2019 року, і вони зробили доступними більш високі швидкості передавання даних і меншу затримку. Хоча це поточний стандарт, старий телефон може бути несумісний з 5G. Використання пристрою, який не може під'єднатися до такої мережі, означає, що ви втрачаєте більш високу швидкість перегляду і кращу надійність мережі.

Це не велика проблема, якщо смартфон завжди підключений до домашнього Wi-Fi. Однак, якщо ви покладаєтеся на мобільні дані для своїх робочих та особистих потреб, то помітите значну різницю в швидкості мережі, якщо вкладете кошти в сумісний з 5G телефон.

Раніше ми писали, як приховати додатки на смартфоні, щоб їх ніхто не знайшов. Бувають ситуації, коли користувач хоче приховати додатки від сторонніх або від дітей. Зробити це досить просто.