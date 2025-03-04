"Искусственное солнце": Китай хочет освоить новый источник энергии к 2050 году

КНР усилила свои амбиции в достижении ядерного синтеза, который считается почти безграничной формой чистой электроэнергии.

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Китайская национальная ядерная корпорация, которая управляет экспериментальным устройством, называемым "Искусственное Солнце", планирует начать коммерческую эксплуатацию своего первого проекта по производству электроэнергии в 2050 году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление генерального директора компании Синя Фэна.

Синь Фэн сообщил, что в течение следующих пяти лет компания планирует расширить производство собственных конструкций для обычных ядерных реакторов деления и малых модульных реакторов. К 2030 году Китай намерен обойти США и Францию и стать обладателем крупнейшего в мире парка реакторов.

Согласно планам КНР, в 2045 году должна стартовать демонстрационная фаза эксплуатации "Искусственного Солнца". Примерно через пять лет КНР намерена начать использовать технологию в коммерческих целях.

Как отмечают в издании, в последнее время Китай усилил свои амбиции в достижении ядерного синтеза, который считается почти безграничной формой чистой энергии. Речь идет о процессе, посредством которого солнце и другие звезды генерируют энергию.

В прошлом году Китайская национальная ядерная корпорация сформировала отраслевой альянс и создала новую национальную термоядерную компанию China Fusion Corp. Она привлекла около 240 млн долларов инвестиций для создания передовых устройств типа токамак, которые используют магнитные поля для удержания и управления перегретой плазмой для выработки электроэнергии.

В китайском ведомстве подчеркнули, что с 2022 года в стране получают одобрения около 10 новых реакторов. Пекин рассчитывает сохранить этот темп до 2030 года, чтобы достичь климатических целей.

Напомним, исследования показали, что Китай обладает большими запасами тория — серебристого металла, который может генерировать в 200 раз больше ядерной энергии, чем уран. В отличие от реакторов на основе урана, реакторы на расплавленных солях тория (TMSR) компактны, не требуют водяного охлаждения, не могут расплавиться и производят очень мало долгоживущих радиоактивных отходов.