"Штучне сонце": Китай хоче освоїти нове джерело енергії до 2050 року

КНР посилила свої амбіції в досягненні ядерного синтезу, який вважається майже безмежною формою чистої електроенергії.

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Китайська національна ядерна корпорація, яка управляє експериментальним пристроєм, що має назву "Штучне Сонце", планує почати комерційну експлуатацію свого першого проєкту з виробництва електроенергії у 2050 році. Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву генерального директора компанії Синя Фена.

Сінь Фен повідомив, що протягом наступних п'яти років компанія планує розширити виробництво власних конструкцій для звичайних ядерних реакторів поділу і малих модульних реакторів. До 2030 року Китай має намір обійти США і Францію і стати володарем найбільшого у світі парку реакторів.

Згідно з планами КНР, у 2045 році має стартувати демонстраційна фаза експлуатації "Штучного Сонця". Приблизно через п'ять років КНР має намір почати використовувати технологію в комерційних цілях.

Як зазначають у виданні, останнім часом Китай посилив свої амбіції в досягненні ядерного синтезу, який вважається майже безмежною формою чистої енергії. Йдеться про процес, за допомогою якого сонце та інші зірки генерують енергію.

Минулого року Китайська національна ядерна корпорація сформувала галузевий альянс і створила нову національну термоядерну компанію China Fusion Corp. Вона залучила близько 240 млн доларів інвестицій для створення передових пристроїв типу токамак, які використовують магнітні поля для утримання та управління перегрітою плазмою для вироблення електроенергії.

У китайському відомстві наголосили, що з 2022 року в країні отримують схвалення близько 10 нових реакторів. Пекін розраховує зберегти цей темп до 2030 року, щоб досягти кліматичних цілей.

Нагадаємо, дослідження засвідчили, що Китай має великі запаси торію — сріблястого металу, який може генерувати в 200 разів більше ядерної енергії, ніж уран. На відміну від реакторів на основі урану, реактори на розплавлених солях торію (TMSR) компактні, не потребують водяного охолодження, не можуть розплавитися і продукують дуже мало радіоактивних відходів, які довго живуть.