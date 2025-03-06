Вредят сами себе: США лишают Украину доступа к спутникам, но выход есть — Forbes

Союзники в Европе и Канада предоставляют украинским военным доступ к своим спутникам, хотя их возможности не так велики.

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США разорвали соглашение об обмене разведывательными данными, лишив Украину доступа к своим спутникам связи и наблюдения. Издание Forbes выяснило, удастся ли администрации президента Дональда Трампа "ослепить" украинскую армию.

Как Украина пользовалась спутниками США

Изначально не имея большого парка военных спутников и средств на аренду коммерческих, Украина в значительной степени полагалась на сотни правительственных космических аппаратов США, а также на услуги частных компаний, оплачиваемых американцами или другими союзниками.

Напомним, 5 марта писали, что Украина уже не получает от США никаких разведданных. Об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф

Благодаря спутникам украинские войска могли координировать боевые операции, управлять беспилотниками и точно поражать цели с помощью "умных" боеприпасов. Кроме того, они следили за перемещениями ВС РФ и отслеживали их командные сети по радиостанциям.

"Украина смогла использовать космические системы намного лучше ожиданий, исходя из ее возможностей до февраля 2022 года", — отметили аналитики Робин Дики и Майкл Глисон в журнале Aether.

Украинские войска актино используют спутниковый интернет Starlink Фото: РБК

Конфликт между США и Украиной может помешать украинским войскам эффективно вести боевые действия, защищать мирных жителей от ракетных ударов и наносить удары по объектам в российском тылу.

"Это довольно плохо. В сочетании с прекращением военной помощи и иностранной помощи это практически гарантирует победу России без необходимости заключения мирного соглашения", — прокомментировал CNN источник, знакомый с обменом разведданными между США и Украиной.

Европа поможет

Но по данным Forbes, союзники Украины в Европе обладают большими возможностями для космической разведки, хотя и меньшими, чем США. Не стоит забывать, что в 2022 году украинцы арендовали за 17 миллионов долларов спутник радиолокационного наблюдения у финской компании Iceye.

Спустя два года Германия заплатила Iceye и немецкому концерну Rheinmetall, чтобы расширить возможности Украины по наблюдению из космоса. Тем временем Нидерланды за 13 млн долларов получили доступ к снимкам компании Maxar из США, чьи спутники часто фотографируют практически всю поверхность Земли, а в соответствии с меморандумом 2024 года они делятся полученной информацией с украинцами.

Украина пользуется спутниками Iceye Фото: scitechdaily.com

Польша платит Starlink, провайдеру космической связи, частично принадлежащей SpaceX союзника Трампа Илона Маска, за предоставление Украине жизненно важных услуг. Польское правительство в феврале выразило свою поддержку Украине и пообещало выполнять условия соглашения, когда появились слухи о возможной блокировке этого сервиса.

Украина также может рассчитывать на данные космического наблюдения от крупнейших космических держав Европы: Великобритании, Италии и Франции. По данным СМИ, франко-британская компания, работающая в сфере космической связи, ведет переговоры с Европейским союзом о предоставлении своих услуг украинской стороне.

Как считает Forbes, США могут серьезно осложнить доступ Украины к данным со спутников, но не способны полностью его отрезать. Блокируя обмен разведданными, Дональд Трамп может в итоге навредить еще и Штатам, поскольку они далеко не всю ценную информацию получают своими силами.

Особенно много разведданых поступает благодаря альянсу "Пять глаз" (Five Eyes), куда входят США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. Этот альянс может распасться из-за агрессивной политики Дональда Трампа, а частности из-за его планов присоединить Канаду в качестве 51-го штата. Недавно советник Трампа Питер Наварро призвал США исключить Канаду из "Пяти глаз", навредит всем членам альянса.

Накануне стало известно, что Франция предложила Украине свои разведданные из-за ограничения со стороны США. Такое заявление сделал французский министр обороны Себастьян Лекорню.

В ноябре 2024 года писали, что Украина подписала контракт с ICEYE. Как отметили в Минобороны, ВСУ получат высокоточные снимки со всей зоны боевых действий.