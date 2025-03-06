Шкодять самі собі: США позбавляють Україну доступу до супутників, але вихід є — Forbes

Союзники в Європі та Канада надають українським військовим доступ до своїх супутників, хоча їхні можливості не такі великі.

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США розірвали угоду про обмін розвідувальними даними, позбавивши Україну доступу до своїх супутників зв'язку і спостереження. Видання Forbes з'ясувало, чи вдасться адміністрації президента Дональда Трампа "засліпити" українську армію.

Як Україна користувалася супутниками США

Від самого початку, не маючи великого парку військових супутників і коштів на оренду комерційних, Україна значною мірою покладалася на сотні урядових космічних апаратів США, а також на послуги приватних компаній, які оплачуються американцями або іншими союзниками.

Нагадаємо, 5 березня писали, що Україна вже не отримує від США жодних розвідданих. Про це заявив директор ЦРУ Джон Реткліфф

Завдяки супутникам українські війська могли координувати бойові операції, керувати безпілотниками і точно вражати цілі за допомогою "розумних" боєприпасів. Крім того, вони стежили за переміщеннями ЗС РФ і відстежували їхні командні мережі за радіостанціями.

"Україна змогла використовувати космічні системи набагато краще за очікування, виходячи з її можливостей до лютого 2022 року", — зазначили аналітики Робін Дікі та Майкл Глісон у журналі Aether.

Українські війська активно використовують супутниковий інтернет Starlink Фото: РБК

Конфлікт між США та Україною може перешкодити українським військам ефективно вести бойові дії, захищати мирних жителів від ракетних ударів і завдавати ударів по об'єктах у російському тилу.

"Це досить погано. У поєднанні з припиненням військової допомоги та іноземної допомоги це практично гарантує перемогу Росії без необхідності укладення мирної угоди", — прокоментувало CNN джерело, знайоме з обміном розвідданими між США та Україною.

Європа допоможе

Але за даними Forbes, союзники України в Європі мають більші можливості для космічної розвідки, хоча й менші, ніж США. Не варто забувати, що 2022 року українці орендували за 17 мільйонів доларів супутник радіолокаційного спостереження у фінської компанії Iceye.

Через два роки Німеччина заплатила Iceye і німецькому концерну Rheinmetall, щоб розширити можливості України зі спостереження з космосу. Тим часом Нідерланди за 13 млн доларів отримали доступ до знімків компанії Maxar зі США, чиї супутники часто фотографують практично всю поверхню Землі, а відповідно до меморандуму 2024 року вони діляться отриманою інформацією з українцями.

Україна користується супутниками Iceye Фото: scitechdaily.com

Польща платить Starlink, провайдеру космічного зв'язку, що частково належить SpaceX союзника Трампа Ілона Маска, за надання Україні життєво важливих послуг. Польський уряд у лютому висловив свою підтримку Україні та пообіцяв виконувати умови угоди, коли з'явилися чутки про можливе блокування цього сервісу.

Україна також може розраховувати на дані космічного спостереження від найбільших космічних держав Європи: Великої Британії, Італії та Франції. За даними ЗМІ, франко-британська компанія, що працює у сфері космічного зв'язку, веде переговори з Європейським союзом про надання своїх послуг українській стороні.

Як вважає Forbes, США можуть серйозно ускладнити доступ України до даних із супутників, але не здатні повністю його відрізати. Блокуючи обмін розвідданими, Дональд Трамп може зрештою нашкодити ще й Штатам, оскільки вони далеко не всю цінну інформацію отримують своїми силами.

Особливо багато розвідданих надходить завдяки альянсу "П'ять очей" (Five Eyes), куди входять США, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія. Цей альянс може розпастися через агресивну політику Дональда Трампа, а зокрема через його плани приєднати Канаду як 51-й штат. Нещодавно радник Трампа Пітер Наварро закликав США виключити Канаду з "П'яти очей", що нашкодить усім членам альянсу.

Напередодні стало відомо, що Франція запропонувала Україні свої розвіддані через обмеження з боку США. Таку заяву зробив французький міністр оборони Себастьян Лекорню.

У листопаді 2024 року писали, що Україна підписала контракт з ICEYE. Як зазначили в Міноборони, ЗСУ отримають високоточні знімки з усієї зони бойових дій.