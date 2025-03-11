Не справляется с БПЛА: Сергей Флэш показал самый уничтожаемый РЭБ россиян (фото)

По словам эксперта, вокруг нового российского комплекса для подавления БПЛА свободно летают украинские дроны Mavic и FPV.

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Вооруженные силы Российской Федерации используют на фронте системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Гроза ЮБ", которые неэффективны против беспилотников и регулярно уничтожаются дронами Сил обороны Украины. Об этом написал специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале.

Ранее Сергей Флэш сообщал, что пилоты 414 бригады "Птахи Мадяра" ВСУ впервые выявили и уничтожили экспериментальный комплекс РЭБ ВС РФ, который только попал на фронт. На тот момент россияне обозначали ее как КОП-2 (комплекс обнаружения и подавления).

"Гроза ЮБ" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

В этот раз эксперт опубликовал несколько фото с системой "Гроза ЮБ", отметив, что это самый уничтожаемый российский комплекс РЭБ. Большинство кадров, вероятно, были сняты с помощью FPV-дронов.

"Я видел, наверное, сотню видео его уничтожения. Идеальный РЭБ против дронов!" — отметил Сергей Флэш.

"Гроза ЮБ" Фото: Сергей Флэш/ Telegram "Гроза ЮБ" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

В феврале эксперт писал о том, что "Гроза ЮБ" — это новая версия российской системы РЭБ "Гроза", которая появилась на всех фронтах. По его данным, комплекс заточен на борьбу с дронами Mavic на частотах 2.4 и 5.8. В набор входит также детектор БПЛА. Однако, судя по количеству видео с уничтожением, система не справляется со своими задачами.

"Вокруг "этого" свободно летают и "Мавики" и "это" свободно поражают FPV. Противник собирает остатки и провода после уничтожения", — отметил специалист по радиотехнологиям.

"Гроза ЮБ" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Напомним, Сергей Флэш также сообщал, что ВС РФ используют на фронте новую систему радиоэлектронной борьбы, вероятно, получившую название "Черный глаз".