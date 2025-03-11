Не справляється з БПЛА: Сергій Флеш показав найбільш знищуваний РЕБ росіян (фото)

За словами експерта, навколо нового російського комплексу для придушення БПЛА вільно літають українські дрони Mavic і FPV.

Related video

Збройні сили Російської Федерації використовують на фронті системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Гроза ЮБ", які неефективні проти безпілотників і які регулярно знищуються дронами Сил оборони України. Про це написав фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.

Раніше Сергій Флеш повідомляв, що пілоти 414 бригади "Птахи Мадяра" ЗСУ вперше виявили та знищили експериментальний комплекс РЕБ ЗС РФ, який щойно потрапив на фронт. На той момент росіяни позначали її як КОП-2 (комплекс виявлення і придушення).

"Гроза ЮБ" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Цього разу експерт опублікував кілька фото з системою "Гроза ЮБ", зазначивши, що це найбільш знищуваний російський комплекс РЕБ. Більшість кадрів, імовірно, було знято за допомогою FPV-дронів.

"Я бачив, напевно, сотню відео його знищення. Ідеальний РЕБ проти дронів!" — зазначив Сергій Флеш.

"Гроза ЮБ" Фото: Сергій Флеш/ Telegram "Гроза ЮБ" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

У лютому експерт писав про те, що "Гроза ЮБ" — це нова версія російської системи РЕБ "Гроза", яка з'явилася на всіх фронтах. За його даними, комплекс заточений на боротьбу з дронами Mavic на частотах 2.4 і 5.8. У набір входить також детектор БПЛА. Однак, судячи з кількості відео зі знищенням, система не справляється зі своїми завданнями.

"Навколо "цього" вільно літають і "Мавіки", і "це" вільно вражають FPV. Противник збирає залишки і дроти після знищення", — зазначив фахівець із радіотехнологій.

"Гроза ЮБ" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Нагадаємо, Сергій Флеш також повідомляв, що ЗС РФ використовують на фронті нову систему радіоелектронної боротьби, яка, ймовірно, отримала назву "Чорне око".