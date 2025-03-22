Блогер арендовал робота, чтобы тот выполнял работу по дому и ходил с ним на свидания (фото)

Робот G1, как выяснилось на практике, плохо справлялся с домашними делами, однако оказался прекрасным слушателем.

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Популярный китайский инфлюэнсер с 1,4 миллиона подписчиков Чжан Гэньюань арендовал человекоподобного робота за 10 000 юаней (1400 долларов США) на день, чтобы тот готовил, убирал по дому и ходил с ним на свидания. Об этом пишет South China Morning Post.

Выпускник экономического факультета Нью-Йоркского университета, который решил посвятить себя блогерству, опубликовал в соцсетях, как проводит день с одним из самых передовых гуманоидных роботов G1.

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Компания Unitree Robotics, базирующаяся в Ханчжоу на востоке Китая, выпустила G1 весной 2024 года. При этом G1 стоит 99 000 юаней (14 000 долларов США). Сутки аренды человекоподобного робота ростом 127 см и весом 35 кг стоят 10 000 юаней.

Блогер активирует G1, лежащего на полу, и командует ему встать. Робот складывает конечности и встает на ноги.

"Здравствуйте, господин Чжан, приятно познакомиться", — с энтузиазмом приветствует его G1 и перечисляет свои способности: готовить, убирать и сопровождать Чжана.

Когда Чжан спрашивает, знает ли G1, кто он такой, робот называет его профессию и количество подписчиков, а также хвалит его работу.

При этом робот, помогая с готовкой, неуклюже разбил яйца и пролил молоко.

Также G1 испытывал трудности с подметанием и мытьем полов, часто натыкаясь на Чжана.

Затем Чжан вывел G1 на прогулку, держа его за руку. Робот мастерски обходил препятствия и даже бежал за ним.

Когда Чжан просит G1 станцевать, робот во время выступления отвлекается, а затем извиняется за потерю контроля. Чжан успокоил его, сказав, что он совсем не расстроен.

"Я знаю, что ты не злишься на меня. Просто я выступил недостаточно хорошо", — считает робот.

"Мне больше не понадобится девушка, чтобы получить эмоциональную поддержку", — в свою очередь отметил блогер, тронутый искренностью машины.

"Благодаря роботу я совсем не чувствую одиночества", — сказал инфлюэнсер.

Видео заканчивается тем, что G1 обнимает Чжана, который заявляет, что будет скучать.

Один из комментаторов отметил, что G1 не очень хорош в домашнем хозяйстве, однако он прекрасный слушатель и друг.

"10 000 юаней в день? Господин Чжан, приезжайте и арендуйте меня, мне нужно всего 800 юаней (110 долларов США) в день. Я могу готовить, убираться и даже помогать детям с домашним заданием", — прокомментировал ситуацию другой.

Напомним, ранее в Китае большой беспилотник-квадрокоптер и робот-собака устроили перестрелку между собой.

Также Фокус писал, что американский стример, тестировавший робота-пса, давал ему различные команды, которые тот послушно выполнял. Когда парень сымитировал собачий лай, робопес выстрелил в него из огнемета.