Блогер орендував робота, щоб той виконував хатню роботу і ходив із ним на побачення (фото)

Робот G1, як з'ясувалося на практиці, погано впорався з домашніми справами, проте виявився чудовим слухачем.

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Популярний китайський інфлюенсер із 1,4 мільйона підписників Чжан Геньюань орендував людиноподібного робота за 10 000 юанів (1400 доларів США) на день, щоб той готував, прибирав удома та ходив із ним на побачення. Про це пише South China Morning Post.

Випускник економічного факультету Нью-Йоркського університету, який вирішив присвятити себе блогерству, опублікував у соцмережах, як проводить день з одним із найпередовіших гуманоїдних роботів G1.

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Компанія Unitree Robotics, що базується в Ханчжоу на сході Китаю, випустила G1 навесні 2024 року. При цьому G1 коштує 99 000 юанів (14 000 доларів США). Доба оренди людиноподібного робота зростом 127 см і вагою 35 кг коштує 10 000 юанів.

Блогер активує G1, що лежить на підлозі, і командує йому встати. Робот складає кінцівки і встає на ноги.

"Здрастуйте, пане Чжан, приємно познайомитися", — з ентузіазмом вітає його G1 і перераховує свої здібності: готувати, прибирати і супроводжувати Чжана.

Коли Чжан запитує, чи знає G1, хто він такий, робот називає його професію і кількість підписників, а також хвалить його роботу.

При цьому робот, допомагаючи з готуванням, незграбно розбив яйця і пролив молоко.

Також G1 мав труднощі з підмітанням і миттям підлоги, часто натикаючись на Чжана.

Потім Чжан вивів G1 на прогулянку, тримаючи його за руку. Робот майстерно обходив перешкоди і навіть біг за ним.

Коли Чжан просить G1 станцювати, робот під час виступу відволікається, а потім вибачається за втрату контролю. Чжан заспокоїв його, сказавши, що він зовсім не засмучений.

"Я знаю, що ти не злишся на мене. Просто я виступив недостатньо добре", — вважає робот.

"Мені більше не знадобиться дівчина, щоб отримати емоційну підтримку", — зі свого боку зазначив блогер, зворушений щирістю машини.

"Завдяки роботу я зовсім не відчуваю самотності", — сказав інфлюенсер.

Відео закінчується тим, що G1 обіймає Чжана, який заявляє, що сумуватиме.

Один із коментаторів зазначив, що G1 не дуже гарний у домашньому господарстві, проте він прекрасний слухач і друг.

"10 000 юанів на день? Пане Чжан, приїжджайте й орендуйте мене, мені потрібно всього 800 юанів (110 доларів США) на день. Я можу готувати, прибирати і навіть допомагати дітям із домашнім завданням", — прокоментував ситуацію інший.

Нагадаємо, раніше в Китаї великий безпілотник-квадрокоптер і робот-собака влаштували перестрілку між собою.

Також Фокус писав, що американський стример, який тестував робота-пса, давав йому різні команди, які той слухняно виконував. Коли хлопець зімітував собачий гавкіт, робопес вистрілив у нього з вогнемета.