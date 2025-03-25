Наушники станут ненужными: новая технология передает музыку прямо в уши человека

Виртуальные наушники позволяют слушать музыку без каких-либо устройств в ушах, не мешая другим людям даже в закрытом пространстве.

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Исследователи из Университета штата Пенсильвания (США) разработали технологию Audible Enclave, которая позволяет слушать музыку без наушников, не беспокоя окружающих. Об этом пишет портал BGR.

Как объясняют в издании, Audible Enclave создает сфокусированные "карманы" звука, которые может слышать только конкретный человек. По сути, это виртуальные наушники, которые не требуют дополнительного оборудования и держат уши открытыми, в отличие от традиционных наушников.

Технология использует ряд акустических линз, или метаповерхностей, изгибая ультразвуковые лучи в воздухе. Когда два луча пересекаются, они генерируют звук только в небольшом пространстве. Таким образом, музыку услышат только те, кто находится в этом целевом пространстве.

Нынешний прототип Audible Enclave может передавать чистый звук на расстоянии около одного метра. По словам ученых, он может достигать уровня громкости речи. Разработка особенно актуальна для людей с сенсорной чувствительностью или тех, для кого обычные наушники неудобны.

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Ученые полагают, что смогут масштабировать эту технологию для работы на более значительных расстояниях и на более высоких уровнях громкости. Это значит, что в будущем станут возможны концерты с персонализированными потоками, приватные аудиозоны в общественных местах и прослушивание музыки в дороге без каких-либо устройств в ушах.

Напомним, компания Xiaomi выпустила в Европе наушники Buds 5 Pro, оснащенные чипом Qualcomm S7 Pro для потоковой передачи аудио по Wi-Fi. Новые наушники позволяют отходить от смартфона без ухудшения соединения при условии наличия сети Wi-Fi.