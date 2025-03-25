Навушники стануть непотрібними: нова технологія передає музику просто у вуха людини

Віртуальні навушники дають змогу слухати музику без будь-яких пристроїв у вухах, не заважаючи іншим людям навіть у закритому просторі.

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Дослідники з Університету штату Пенсільванія (США) розробили технологію Audible Enclave, яка дає змогу слухати музику без навушників, не турбуючи оточуючих. Про це пише портал BGR.

Як пояснюють у виданні, Audible Enclave створює сфокусовані "кишені" звуку, які може чути тільки конкретна людина. По суті, це віртуальні навушники, які не потребують додаткового обладнання і тримають вуха відкритими, на відміну від традиційних навушників.

Технологія використовує низку акустичних лінз, або метаповерхонь, згинаючи ультразвукові промені в повітрі. Коли два промені перетинаються, вони генерують звук тільки в невеликому просторі. Таким чином, музику почують тільки ті, хто перебуває в цьому цільовому просторі.

Нинішній прототип Audible Enclave може передавати чистий звук на відстані близько одного метра. За словами вчених, він може досягати рівня гучності мови. Розробка особливо актуальна для людей із сенсорною чутливістю або тих, для кого звичайні навушники незручні.

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Вчені вважають, що зможуть масштабувати цю технологію для роботи на більш значних відстанях і на вищих рівнях гучності. Це означає, що в майбутньому стануть можливими концерти з персоналізованими потоками, приватні аудіозони в громадських місцях і прослуховування музики в дорозі без будь-яких пристроїв у вухах.

Нагадаємо, компанія Xiaomi випустила в Європі навушники Buds 5 Pro, оснащені чипом Qualcomm S7 Pro для потокової передачі аудіо по Wi-Fi. Нові навушники дають змогу відходити від смартфона без погіршення з'єднання за умови наявності мережі Wi-Fi.