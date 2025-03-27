Идти в ТЦК не нужно: в "Резерв+" появились отсрочки для еще одной категории лиц

По словам замминистра обороны Екатерины Черногоренко, новая функция уже добавлена в "Резерв+" и не требует обновления приложения.

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С 26 марта больше людей с инвалидностью смогут получить отсрочку в приложении "Резерв+", даже если у них нет пенсионного удостоверения. Об этом написала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко на своей странице в Facebook.

Сегодня возможность оформить отсрочку в "Резерв+" имеют три категории украинцев — лица с инвалидностью, студенты и многодетные родители. Если человек получает пенсию по инвалидности, у него высокие шансы получить отсрочку. Однако тем, кто не получает выплаты, например, из-за нехватки стажа, оформление отсрочки онлайн ранее была недоступна.

По словам чиновницы, получение отсрочки в "Резерв+" для лиц с инвалидностью без пенсионного удостоверения теперь стало возможным благодаря налаживанию взаимодействия с Единой информационной системой социальной сферы (ЕИССС). Чтобы воспользоваться функцией, приложение обновлять не нужно.

"Просто заходите в Резерв+, выбирайте свою категорию — и получайте отсрочку без визитов в ТЦК и очередей", — отметила Екатерина Черногоренко.

Если данные человека не нашлись в ЕИССС, хотя должны там быть, в Минобороны советуют обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства. С собой нужно иметь оригинал документа, подтверждающего инвалидность, и паспорт.

"Мы работаем над тем, чтобы в Резерв+ были все виды отсрочек, и бумаги ходили за человеком, а не человек — за бумагами", — подчеркнула Екатерина Черногоренко.

Напомним, в 2025 году некоторые категории украинцев потеряли право на оформление отсрочки от мобилизации.