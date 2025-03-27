Йти до ТЦК не потрібно: у "Резерв+" з'явилися відстрочки для ще однієї категорії осіб

За словами заступника міністра оборони Катерини Черногоренко, нову функцію вже додано в "Резерв+" і вона не потребує оновлення застосунку.

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З 26 березня більше людей з інвалідністю зможуть отримати відстрочку в застосунку "Резерв+", навіть якщо у них немає пенсійного посвідчення. Про це написала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні можливість оформити відстрочку в "Резерв+" мають три категорії українців — особи з інвалідністю, студенти та багатодітні батьки. Якщо людина отримує пенсію по інвалідності, у неї високі шанси отримати відстрочку. Однак тим, хто не отримує виплати, наприклад, через брак стажу, оформлення відстрочки онлайн раніше було недоступне.

За словами чиновниці, отримання відстрочки в "Резерв+" для осіб з інвалідністю без пенсійного посвідчення тепер стало можливим завдяки налагодженню взаємодії з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери (ЄІССС). Щоб скористатися функцією, додаток оновлювати не потрібно.

"Просто заходьте в Резерв+, обирайте свою категорію — і отримуйте відтермінування без візитів до ТЦК і черг", — зазначила Катерина Черногоренко.

Якщо дані людини не знайшлися в ЄІССС, хоча мають там бути, у Міноборони радять звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання. Із собою потрібно мати оригінал документа, що підтверджує інвалідність, і паспорт.

"Ми працюємо над тим, щоб у Резерв+ були всі види відтермінувань, і папери ходили за людиною, а не людина — за паперами", — підкреслила Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, 2025 року деякі категорії українців втратили право на оформлення відстрочки від мобілізації.